Все охвачено пламенем: Россия ударила по нефтебазе KLO на Киевщине (видео)

Пожар на нефтебазе KLO в Киевской области после атаки 20 августа / © скриншот с видео

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В ночь на 20 августа российский удар испытала нефтебаза сети KLO в Броварском районе Киевской области. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар.

Об этом компания сообщила в соцсетях.

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Нефтебаза сети АЗС KLO в Броварском районе прекратила работу из-за ночной российской атаки.

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«В ночь на 20 августа в результате вражеской атаки прекратила работу нефтебаза KLO в Броварском районе. Берегите себя и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что среди работников обошлось без пострадавших.

После российских ударов в Сети также распространились кадры вспыхнувшего на территории нефтебазы масштабного пожара.

Пожар на нефтебазе KLO в Киевской области после атаки 20 августа

Атака на Киевскую область 20 августа — какие последствия

В ночь на 20 августа Киевщина подверглась массированной российской атаке ракетами и дронами. Под ударом оказались Борисполь и Бровары, где разгорались масштабные пожары. В Борисполе зафиксировано попадание по продуктовым складам и объектам «Красного Креста». Погиб один человек, еще семеро пострадали. В Бориспольском районе повреждены 14 частных домов, многоэтажка, 4 склада, АЗС и 8 автомобилей.

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