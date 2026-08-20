Продовольчий терор під Києвом: під час нічної атаки РФ знищила склади відомих торгових мереж

Удар по складу VARUS

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У ніч проти 20 серпня російські війська завдали чергового масованого удару по Україні. Основним ударом напрямку були Київ та Київська область, є загиблі та багато поранених. Крім того, росіяни атакували продовольчі склади.

«Фора»

Мережа супермаркетів «Фора» повідомила про черговий удар РФ по розподільчому центру. У ніч на 20 серпня росіяни атакували склад у селищі Мартусівка поруч з Борисполем. На щастя, працівники складу не постраждали.

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Цей склад компанія почал використовувати лише минулого тижня — після попередньої атаки на свою логістичну інфраструктуру.

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«І сьогодні знову перебудовуємо маршрути та шукаємо рішення, щоб ваші улюблені продукти й надалі були поруч. Нас намагаються зупинити вдруге за дуже короткий час. Але „Фора“ продовжує працювати», — йдеться в заяві пресслужби компанії.

Varus

Внаслідок ворожого удару було уражено складське приміщення логістичного партнера мережі Varus, розташоване у Борисполі. У ньому зберігалася частина товарних запасів мережі.

Через це в окремих магазинах Varus можливі тимчасові часткові перебої з наявністю деяких товарів.

Yves Rocher

Внаслідок атаки постраждав і склад офіційного представника французького косметичного бренду Yves Rocher в Україні.

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«Склад, де ми зберігаємо продукцію, був суттєво пошкоджений. Наразі ми тимчасово припиняємо приймати онлайн-замовлення та працюємо над відновленням. Щодо вже оформлених замовлень — ми проінформуємо про статус після оцінки наслідків. Наші бутики продовжують працювати, але асортимент може бути обмежений», — йдеться в повідомленні.

Раніше компанія «Файні льоди» заявила, що під час удару РФ 20 серпня знищені склади під Києвом, на яких зберігалась готова продукція.

Також мережа автозаправних станцій KLO повідомила, що в ніч на 20 серпня РФ влучила по нафтобазі у Броварському районі.

Нагадаємо, Росія вночі 20 серпня завдала масованого удару по Києву. Наслідки атаки зафіксували на понад 12 локаціях у трьох районах столиці. Є загиблі та десятки поранених. Зокрема, у Солом’янському районі Києва у 9-поверхівці зруйновані останні два поверхи.

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За останніми даними, внаслідок атаки на Київ загинуло 15 людей, понад 30 постраждали.

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