ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
30
Время на прочтение
1 мин

Россия превратила Киев в мишень: Кличко сообщил жуткие последствия атаки 29 августа

В стационарах медучреждений на утро 30 августа находятся двое раненых, среди них трехлетний мальчик.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Атака на Киев

Атака на Киев

В результате российской атаки на Киев 29 августа погибла двухлетняя девочка, а 12 человек получили ранения.

Такие данные по состоянию на 30 августа опубликовал мэр Киева Виталий Кличко.

«Погибла двухлетняя девочка. Пострадали 12 жителей города. В стационарах медучреждений на сегодняшнее утро находятся двое раненых. Среди них — трехлетний мальчик», — говорится в его сообщении.

Ранее он сообщал, что последствия атаки были зафиксированы в Голосеевском, Подольском и Оболонском районах.

Атака РФ по Киеву 29 августа — что известно

Напомним, Россия непрерывно атаковала Киев 29 августа. Последствия российских обстрелов фиксируют в Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева. В обед Кличко рассказал о пяти травмированных людях и одном погибшем ребенке.

Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что в течение дня 29 августа — с 6:30 до 18:00 — оккупанты атаковали Украину 224 ударными БпЛА. В Киеве много раз звучала тревога.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie