Россия превратила Киев в мишень: Кличко сообщил жуткие последствия атаки 29 августа

Атака на Киев

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В результате российской атаки на Киев 29 августа погибла двухлетняя девочка, а 12 человек получили ранения.

Такие данные по состоянию на 30 августа опубликовал мэр Киева Виталий Кличко.



«Погибла двухлетняя девочка. Пострадали 12 жителей города. В стационарах медучреждений на сегодняшнее утро находятся двое раненых. Среди них — трехлетний мальчик», — говорится в его сообщении.

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Ранее он сообщал, что последствия атаки были зафиксированы в Голосеевском, Подольском и Оболонском районах.

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Атака РФ по Киеву 29 августа — что известно

Напомним, Россия непрерывно атаковала Киев 29 августа. Последствия российских обстрелов фиксируют в Голосеевском, Подольском и Оболонском районах Киева. В обед Кличко рассказал о пяти травмированных людях и одном погибшем ребенке.

Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что в течение дня 29 августа — с 6:30 до 18:00 — оккупанты атаковали Украину 224 ударными БпЛА. В Киеве много раз звучала тревога.

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