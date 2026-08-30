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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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766
Время на прочтение
2 мин

"Шахеды" атаковали Киев и область: есть пострадавшие, спасатели показали последствия ударов

В Фастовском и Вышгородском районах Киевской области в результате попадания и падения обломков российских беспилотников возникли пожары.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

В результате российского удара беспилотниками по Киеву и Киевской области пострадали как минимум два человека. Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов.

Как сообщили в ГСЧС, в Фастовском и Вышгородском районах Киевской области в результате попадания и падения обломков российских беспилотников возникли пожары.

В частности, в селе Вита-Поштова Фастовского района загорелся частный жилой дом. В результате пожара пострадал один человек.

Пожарные уже потушили пожар.

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

Еще один пострадавший — в селе Осещина Вышгородского района. Там в результате российской атаки загорелись два металлических вагончика.

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

Последствия атаки на Киевскую область

На месте происшествия спасатели обнаружили пострадавшего мужчину.

Мужчина, пострадавший в результате нападения

Мужчина, пострадавший в результате нападения

Осколок в автомобиле

Осколок в автомобиле

Российские войска также атаковали Киев. В Голосеевском районе столицы в результате вражеского обстрела произошло частичное разрушение фасада одного из заведений общественного питания. По данным ГСЧС, пожара в результате этого не возникло.

Ранее Киевская областная государственная администрация сообщала, что в результате российской атаки в Вышгородском и Фастовском районах были повреждены частные дома и автомобили. На тот момент было известно о пострадавшей женщине в Вышгородском районе, которая получила осколочное ранение шеи и была доставлена в больницу.

Напомним, что в воскресенье, 30 августа, в центре Киева обломки сбитых российских ударных беспилотников типа «Шахед» упали на территорию жилого комплекса.

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