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"Шахеды" атаковали Киев и область: есть пострадавшие, спасатели показали последствия ударов
В Фастовском и Вышгородском районах Киевской области в результате попадания и падения обломков российских беспилотников возникли пожары.
В результате российского удара беспилотниками по Киеву и Киевской области пострадали как минимум два человека. Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают ликвидировать последствия вражеских ударов.
Как сообщили в ГСЧС, в Фастовском и Вышгородском районах Киевской области в результате попадания и падения обломков российских беспилотников возникли пожары.
В частности, в селе Вита-Поштова Фастовского района загорелся частный жилой дом. В результате пожара пострадал один человек.
Пожарные уже потушили пожар.
Еще один пострадавший — в селе Осещина Вышгородского района. Там в результате российской атаки загорелись два металлических вагончика.
На месте происшествия спасатели обнаружили пострадавшего мужчину.
Российские войска также атаковали Киев. В Голосеевском районе столицы в результате вражеского обстрела произошло частичное разрушение фасада одного из заведений общественного питания. По данным ГСЧС, пожара в результате этого не возникло.
Ранее Киевская областная государственная администрация сообщала, что в результате российской атаки в Вышгородском и Фастовском районах были повреждены частные дома и автомобили. На тот момент было известно о пострадавшей женщине в Вышгородском районе, которая получила осколочное ранение шеи и была доставлена в больницу.
Напомним, что в воскресенье, 30 августа, в центре Киева обломки сбитых российских ударных беспилотников типа «Шахед» упали на территорию жилого комплекса.