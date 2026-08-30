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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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766
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"Шахеди" атакували Київ та область: є постраждалі, рятувальники показали наслідки ударів

У Фастівському та Вишгородському районах Київщини через влучання та падіння уламків російських безпілотників виникли пожежі.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Наслідки атаки на Київщину

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

Внаслідок російської атаки безпілотниками на Київ та Київську область постраждали щонайменше двоє людей. Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжують ліквідовувати наслідки ворожих ударів.

Як повідомили у ДСНС, у Фастівському та Вишгородському районах Київщини через влучання та падіння уламків російських безпілотників виникли пожежі.

Зокрема, у селі Віта-Поштова Фастівського району загорівся приватний житловий будинок. Внаслідок атаки постраждала людина.

Пожежу рятувальники вже ліквідували.

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

Ще один постраждалий є у селі Осещина Вишгородського району. Там через російську атаку загорілися два металеві вагончики.

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

Наслідки атаки на Київщину / © ДСНС

На місці події рятувальники виявили потерпілого чоловіка.

Постраждалий внаслідок атаки чоловік / © ДСНС

Постраждалий внаслідок атаки чоловік / © ДСНС

Уламок в автомобілі / © ДСНС

Уламок в автомобілі / © ДСНС

Російські війська також атакували Київ. У Голосіївському районі столиці внаслідок ворожого обстрілу сталося часткове руйнування фасаду одного із закладів громадського харчування. За даними ДСНС, займання після цього не виникло.

Раніше Київська ОВА повідомляла, що внаслідок російської атаки у Вишгородському та Фастівському районах були пошкоджені приватні будинки й автомобілі. На той момент було відомо про постраждалу жінку у Вишгородському районі, яка отримала осколкове поранення шиї та була доправлена до лікарні.

Нагадаємо, у неділю, 30 серпня, у центрі Києва уламки збитих російських ударних безпілотників типу «Шахед» упали на території житлового комплексу.

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