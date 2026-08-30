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- Київ
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Київ затягнуло густим димом: горить офіс відомого виробника молочних продуктів — соцмережі
В Danone Україна офіційної інформації про масштаби руйнувань та постраждалих наразі не повідомляли.
У соціальних мережах повідомляють, що у Києві горить будівля, де розташований офіс компанії з виробництва молочних продуктів та спеціалізованого харчування Danone. Офіційного підтвердження станом на 13:50 немає.
Відео публікують телеграм-канали.
За інформацією видання Новини.live, на кадрах можна побачити масштабну пожежу та густий чорний дим, який здіймається над будівлею.
За словами очевидців, через вихідний день людей в офісі майже не було. Однак, ймовірно, всередині могли бути охоронець і прибиральниця.
Чи пов’язана пожежа із однією з останніх атак противника — наразі невідомо.
Будівля офісу компанії розташована в Оболонському районі Києва.
Вибухи у Києві — що відомо
Тим часом міський голова Віталій Кличко повідомляє про наслідки атаки у Голосіївському районі.
«У Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, сталося пошкодження фасаду двоповерхової будівлі кафе. Без пожежі та постраждалих», — йдеться у повідомленні.
До того посадовець інформував про виклик бригади медиків у Голосіївський район.
Перед тим, о 13:38, КМВА попереджала про вибухи в місті та роботу сил ППО.
Атака РФ по Києву — останні новини
Нагадаємо, Росія четвертий день кошмарить Київ атаками. У ніч проти 30 серпня РФ масовано завдала удару по столиці безпілотниками. Влучання зафіксовано у Голосіївському районі.
Під час атаки по Києву 29 серпня, за останніми даними від влади, загинула дворічна дівчинка, а 12 людей отримали поранення. Із них двоє перебувають у лікарні, серед них — трирічний хлопчик.