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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2484
Час на прочитання
2 хв

Київ затягнуло густим димом: горить офіс відомого виробника молочних продуктів — соцмережі

В Danone Україна офіційної інформації про масштаби руйнувань та постраждалих наразі не повідомляли.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Київ. Фото ілюстративне

Атака на Київ. Фото ілюстративне / © Associated Press

У соціальних мережах повідомляють, що у Києві горить будівля, де розташований офіс компанії з виробництва молочних продуктів та спеціалізованого харчування Danone. Офіційного підтвердження станом на 13:50 немає.

Відео публікують телеграм-канали.

За інформацією видання Новини.live, на кадрах можна побачити масштабну пожежу та густий чорний дим, який здіймається над будівлею.

За словами очевидців, через вихідний день людей в офісі майже не було. Однак, ймовірно, всередині могли бути охоронець і прибиральниця.

© Новини.LIVE

Чи пов’язана пожежа із однією з останніх атак противника — наразі невідомо.

Будівля офісу компанії розташована в Оболонському районі Києва.

Вибухи у Києві — що відомо

Тим часом міський голова Віталій Кличко повідомляє про наслідки атаки у Голосіївському районі.

«У Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, сталося пошкодження фасаду двоповерхової будівлі кафе. Без пожежі та постраждалих», — йдеться у повідомленні.

До того посадовець інформував про виклик бригади медиків у Голосіївський район.

Перед тим, о 13:38, КМВА попереджала про вибухи в місті та роботу сил ППО.

Атака РФ по Києву — останні новини

Нагадаємо, Росія четвертий день кошмарить Київ атаками. У ніч проти 30 серпня РФ масовано завдала удару по столиці безпілотниками. Влучання зафіксовано у Голосіївському районі.

Під час атаки по Києву 29 серпня, за останніми даними від влади, загинула дворічна дівчинка, а 12 людей отримали поранення. Із них двоє перебувають у лікарні, серед них — трирічний хлопчик.

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