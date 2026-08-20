У Києві РФ вгатила по критичному об’єкту: де можуть бути перебої з гарячою водою

Атака РФ на Київ 20 серпня / © ДСНС України

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У Києві 20 серпня під цілеспрямований удар потрапив об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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РФ атакувала критичну інфраструктуру в Києві — що відомо

За словами очільника міста, ворожого удару було завдано у другій половині дня.

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«Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури», — зазначив Віталій Кличко.

Кличко додав, що через пошкодження об’єкта в місті можливі тимчасові обмеження комунальних послуг. Зокрема, мер столиці попередив про ймовірні перебої з гарячою водою у мешканців Деснянського та частини Дніпровського районів.

Наразі профільні фахівці та аварійні бригади вже працюють на місці влучання, аби відновити пошкоджену інфраструктуру та повернути гарячу воду в оселі киян.

Атака РФ на Київ 20 серпня — останні новини

Нагадаємо, після кривавого нічного обстрілу Росія знову атакувала Київ: удень 20 серпня внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА спалахнула пожежа в будівлі бізнес-центру.

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Унаслідок нічного обстрілу РФ обстрілу є загиблі й багато поранених. Крім того, під ударом опинилися продовольчі склади.

Раніше компанія «Файні льоди» заявила, що під час удару РФ 20 серпня знищені склади під Києвом, на яких зберігалась готова продукція.

Також мережа автозаправних станцій KLO повідомила, що в ніч на 20 серпня РФ влучила по нафтобазі у Броварському районі.

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