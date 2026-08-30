Атака на Киев. Фото иллюстративное / © Associated Press

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В социальных сетях сообщают, что в Киеве горит здание, где находится офис компании по производству молочных продуктов и специализированного питания Danone. Официального подтверждения на 13:50 нет.

Видео публикуют телеграммы-каналы.

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По информации издания Новости.live, на кадрах можно увидеть масштабный пожар и густой черный дым, возвышающийся над зданием.

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По словам очевидцев, в выходной день людей в офисе почти не было. Однако, вероятно, внутри могли быть охранник и уборщица.

© Новини.LIVE

Связан ли пожар с одной из последних атак противника — пока неизвестно.

Здание офиса компании находится в Оболонском районе Киева.

Взрывы в Киеве — что известно

Тем временем городской голова Виталий Кличко сообщает о последствиях атаки в Голосеевском районе.

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«В Голосеевском районе вследствие падения обломков БпЛА произошло повреждение фасада двухэтажного здания кафе. Без пожара и пострадавших», — говорится в сообщении.

До этого чиновник информировал о вызове бригады медиков в Голосеевский район.

Перед тем в 13:38 КМВА предупреждала о взрывах в городе и работе сил ПВО.

Атака РФ по Киеву — последние новости

Напомним, Россия четвертый день кошмарит Киев атаками. В ночь на 30 августа РФ массированно нанесла удар по столице беспилотниками. Попадание зафиксировано в Голосеевском районе.

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Во время атаки по Киеву 29 августа, по последним данным от власти, погибла двухлетняя девочка, а 12 человек получили ранения. Из них двое находятся в больнице, среди них трехлетний мальчик.

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