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- Киев
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Киев затянуло густым дымом: горит офис известного производителя молочных продуктов — соцсети
В Danone Украина официальную информацию о масштабах разрушений и пострадавших пока не сообщала.
В социальных сетях сообщают, что в Киеве горит здание, где находится офис компании по производству молочных продуктов и специализированного питания Danone. Официального подтверждения на 13:50 нет.
Видео публикуют телеграммы-каналы.
По информации издания Новости.live, на кадрах можно увидеть масштабный пожар и густой черный дым, возвышающийся над зданием.
По словам очевидцев, в выходной день людей в офисе почти не было. Однако, вероятно, внутри могли быть охранник и уборщица.
Связан ли пожар с одной из последних атак противника — пока неизвестно.
Здание офиса компании находится в Оболонском районе Киева.
Взрывы в Киеве — что известно
Тем временем городской голова Виталий Кличко сообщает о последствиях атаки в Голосеевском районе.
«В Голосеевском районе вследствие падения обломков БпЛА произошло повреждение фасада двухэтажного здания кафе. Без пожара и пострадавших», — говорится в сообщении.
До этого чиновник информировал о вызове бригады медиков в Голосеевский район.
Перед тем в 13:38 КМВА предупреждала о взрывах в городе и работе сил ПВО.
Атака РФ по Киеву — последние новости
Напомним, Россия четвертый день кошмарит Киев атаками. В ночь на 30 августа РФ массированно нанесла удар по столице беспилотниками. Попадание зафиксировано в Голосеевском районе.
Во время атаки по Киеву 29 августа, по последним данным от власти, погибла двухлетняя девочка, а 12 человек получили ранения. Из них двое находятся в больнице, среди них трехлетний мальчик.