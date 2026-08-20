В Киеве РФ ударила по критическому объекту: где могут быть перебои с горячей водой

Атака РФ на Киев 20 августа / © ГСЧС Украины

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В Киеве 20 августа под целеустремленный удар попал объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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РФ атаковала критическую инфраструктуру в Киеве — что известно

По словам главы города, вражеский удар был нанесен во второй половине дня.

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«Сегодня, во второй половине дня, в столице фактически впервые за несколько последних месяцев был целенаправленно атакован объект критической инфраструктуры», — отметил Виталий Кличко.

Кличко добавил, что из-за повреждения объекта в городе возможны временные ограничения коммунальных услуг. В частности, мэр столицы предупредил о возможных перебоях с горячей водой у жителей Деснянского и части Днепровского районов.

Сейчас профильные специалисты и аварийные бригады уже работают на месте попадания, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру и вернуть горячую воду в дома киевлян.

Атака РФ на Киев 20 августа — последние новости

Напомним, после кровавого ночного обстрела Россия снова атаковала Киев: днем 20 августа в результате падения обломков вражеского БПЛА вспыхнул пожар в здании бизнес-центра.

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В результате ночного обстрела РФ обстрела есть погибшие и многие раненые. Кроме того, под ударом оказались продовольственные склады.

Ранее компания «Файни льды» заявила, что во время удара РФ 20 августа уничтожены склады под Киевом, на которых хранилась готовая продукция.

Также сеть автозаправочных станций KLO сообщила, что в ночь на 20 августа РФ попала по нефтебазе в Броварском районе.

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