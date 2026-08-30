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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Удар по Auchan под Киевом: что известно о последствиях

В компании подтвердили, что был нанесен удар по складу в Борисполе.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Атака «шахидов»

Атака «шахидов» / © tsn.ua

В результате российского удара в воскресенье, 30 августа, был поврежден склад французской торговой сети Auchan в Борисполе Киевской области.

Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в компании.

«Сегодня произошел обстрел нашего магазина в Борисполе. Пострадавших, к счастью, нет», — заявили в Auchan.

Отмечается, что в этом же логистическом центре расположен склад украинской сети «Аврора».

В Dragon Capital агентству «Интерфакс-Украина» также подтвердили, что повреждения получил логистический комплекс East Gate Logistic.

По информации компании, среди её сотрудников пострадавших нет.

Напомним, что российская атака 30 августа привела к повреждениям и разрушениям и на других объектах Киевской области и столицы. В частности, в центре Киева обломки сбитых российских ударных беспилотников типа «Шахед» упали на территорию жилого комплекса.

Кроме того, в Фастовском и Вышгородском районах Киевской области в результате попадания и падения обломков российских беспилотников возникли пожары.

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