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- Киев
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Удар по Auchan под Киевом: что известно о последствиях
В компании подтвердили, что был нанесен удар по складу в Борисполе.
В результате российского удара в воскресенье, 30 августа, был поврежден склад французской торговой сети Auchan в Борисполе Киевской области.
Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в компании.
«Сегодня произошел обстрел нашего магазина в Борисполе. Пострадавших, к счастью, нет», — заявили в Auchan.
Отмечается, что в этом же логистическом центре расположен склад украинской сети «Аврора».
В Dragon Capital агентству «Интерфакс-Украина» также подтвердили, что повреждения получил логистический комплекс East Gate Logistic.
По информации компании, среди её сотрудников пострадавших нет.
Напомним, что российская атака 30 августа привела к повреждениям и разрушениям и на других объектах Киевской области и столицы. В частности, в центре Киева обломки сбитых российских ударных беспилотников типа «Шахед» упали на территорию жилого комплекса.
Кроме того, в Фастовском и Вышгородском районах Киевской области в результате попадания и падения обломков российских беспилотников возникли пожары.