Російський удар перетворив село Мила на зону руйнувань: фото та відео наслідків

Наслідки удару по селу Мила / © Микола Калашник

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У селі Мила Бучанського району Київської області внаслідок російського удару загинули 38 людей, а кількість пошкоджених приватних будинків перевищила 200. Наразі йдеться про 225 пошкоджених приватних домоволодінь та 14 багатоквартирних будинків.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

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За його словами, він побував на місці трагедії та поспілкувався з мешканцями, які втратили рідних і житло.

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«Сьогодні був на місці. Побачив масштаби руйнувань і поспілкувався з людьми, які втратили близьких та домівки. Загиблих не повернути. Але ми маємо підтримати тих, хто пережив цю трагедію, і допомогти їм відбудувати зруйноване», — заявив Калашник.

Начальник КОВА наголосив, що інформація про наслідки атаки є оперативною та може змінюватися після завершення обстеження території.

За наявними даними, загалом пошкоджено 225 приватних домоволодінь, 14 багатоквартирних будинків, а також соціальні й адміністративні установи, підприємства та об’єкти торгівлі.

Микола Калашник опублікував фото та відео, на якому видно масштаби руйнувань.

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Наразі рятувальники та вибухотехніки продовжують обстежувати територію та проводити розмінування.

© Микола Калашник

Після завершення цих робіт комісії мають розпочати фіксацію пошкоджень, щоб оцінити збитки кожного постраждалого будинку та визначити необхідний обсяг компенсацій.

© Микола Калашник

«Маємо швидко оцінити кожен постраждалий будинок, щоб люди отримали компенсації, а відновлення почалося без зволікань», — зазначив Калашник.

Він також повідомив, що на позачерговому засіданні уряду планують ухвалити рішення про виділення коштів із резервного фонду для допомоги та компенсацій постраждалим у Бучанському районі.

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© Микола Калашник

«Люди не повинні залишатися сам на сам із наслідками цієї трагедії. Наше завдання — бути поруч і якнайшвидше повернути їм можливість жити у власних домівках», — наголосив начальник КОВА.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що перший удар у селі Мила Бучанського району припав на місце зберігання вибухових речовин. За його словами, це спричинило масштабну детонацію боєприпасів і дронів безпосередньо поруч із цивільними жителями.

Зеленський також зазначав, що четверо людей після атаки досі вважаються зниклими безвісти. Їхні пошуки тривають.

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