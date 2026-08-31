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- Київ
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Стовп чорного диму видно за кілометри: у Києві вирує масштабна пожежа — горять склади (відео)
На Троєщині у Києві спалахнула масштабна пожежа. У Деснянському районі горять складські приміщення.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
«У Деснянському районі сталося загоряння складських приміщень. Служби слідують на місце події», — йдеться у заяві.
Чи пов’язана ця пожежа із атакою на Київ — станом на 9:45 невідомо.
Тим часом низка пабліків повідомляє, що пожежа нібито спалахнула на складах АТБ із продуктами, розташованих на околиці міста. Раніше телеграм-канали також повідомляли про масштабну пожежу поблизу Києва — у селі Погреби.
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