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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
1 хв

Стовп чорного диму видно за кілометри: у Києві вирує масштабна пожежа — горять склади (відео)

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Пожежа у Києві

Пожежа у Києві / © ТСН

На Троєщині у Києві спалахнула масштабна пожежа. У Деснянському районі горять складські приміщення.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«У Деснянському районі сталося загоряння складських приміщень. Служби слідують на місце події», — йдеться у заяві.

Чи пов’язана ця пожежа із атакою на Київ — станом на 9:45 невідомо.

Тим часом низка пабліків повідомляє, що пожежа нібито спалахнула на складах АТБ із продуктами, розташованих на околиці міста. Раніше телеграм-канали також повідомляли про масштабну пожежу поблизу Києва — у селі Погреби.

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