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Столб черного дыма виден за километры: под Киевом бушует масштабный пожар — горят склады (видео)
По информации пабликов, пожар якобы загорелся на складах АТБ с продуктами, расположенными на окраине города. Официального подтверждения по состоянию на данный момент нет.
Под Киевом, в селе Погребы, вспыхнул масштабный пожар — горят складские помещения. По сообщениям в соцсетях, вероятно, горят составы АТБ.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Напомним, что ранее в КМВА информировали, что пожар произошел в Деснянском районе. Однако, по обновленной информации, речь идет о Погребах Киевской области.
«В Деснянском районе произошло возгорание складских помещений. Службы следуют на место происшествия», — говорится в заявлении.
Связан ли этот пожар с атакой на Киев — по состоянию на 9:45 неизвестно. Впрочем, в столице звучала тревога. Власти предупреждали об угрозе БПЛА.
Тем временем ряд пабликов сообщает, что пожар якобы загорелся на складах АТБ с продуктами, расположенными на города. Перед тем телеграмм-каналы информировали о масштабном пожаре под Киевом в направлении села Погребы.
Официального подтверждения от компании сейчас нет.
Атака РФ на Киев и область — последние новости
Напомним, в воскресенье, 30 августа, в селе Погребы под Киевом произошел масштабный пожар. По сообщениям в соцсетях, это могло возникнуть в результате очередной российской атаки.
В течение 30 августа оккупанты неоднократно атаковали Киев и область, используя ударные беспилотники. В частности, в центре столицы обломки сбитых российских беспилотников типа Шахед упали на территории жилого комплекса.