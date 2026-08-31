Пожар в Киеве / © ТСН

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Под Киевом, в селе Погребы, вспыхнул масштабный пожар — горят складские помещения. По сообщениям в соцсетях, вероятно, горят составы АТБ.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

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Напомним, что ранее в КМВА информировали, что пожар произошел в Деснянском районе. Однако, по обновленной информации, речь идет о Погребах Киевской области.

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«В Деснянском районе произошло возгорание складских помещений. Службы следуют на место происшествия», — говорится в заявлении.

Связан ли этот пожар с атакой на Киев — по состоянию на 9:45 неизвестно. Впрочем, в столице звучала тревога. Власти предупреждали об угрозе БПЛА.

Тем временем ряд пабликов сообщает, что пожар якобы загорелся на складах АТБ с продуктами, расположенными на города. Перед тем телеграмм-каналы информировали о масштабном пожаре под Киевом в направлении села Погребы.

Официального подтверждения от компании сейчас нет.

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© ТСН

© ТСН

© ТСН

© ТСН

Атака РФ на Киев и область — последние новости

Напомним, в воскресенье, 30 августа, в селе Погребы под Киевом произошел масштабный пожар. По сообщениям в соцсетях, это могло возникнуть в результате очередной российской атаки.

В течение 30 августа оккупанты неоднократно атаковали Киев и область, используя ударные беспилотники. В частности, в центре столицы обломки сбитых российских беспилотников типа Шахед упали на территории жилого комплекса.

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