«Фантомы» уже на дорогах Киева и области: как они выглядят и как будут ловят водителей-нарушителей (видео)

«Фантомы» на дорогах Украины / © Алексей Билошицкий

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Сегодня, 31 августа, на дороги Киева и Киевской области выехали автомобили без опознавательных знаков — «Фантомы». Они будут ловить водителей-нарушителей.

Об этом сообщает корреспондентка ТСН Нелли Ковальская.

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Куда будут приходить штрафы

Специально оборудованные машины полиции прямо в потоке будут фиксировать нарушения и документировать его. Штрафы можно найти, в частности, в приложении «Дія» и через сервисы МВД.

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Как будут ловить нарушителей

Принцип действия оборудования фантома таков, что

видеокамеры, подобные привычным стационарным, но будут работать на ходу;

будут фиксировать нарушителей, которые двигаются и навстречу, и в полосах, по которым курсирует «Фантом».

Помимо автоматического режима спецавтомобили могут фиксировать нарушения ПДД неавтоматически. Для этого они оборудованы двумя видеокамерами, которые могут записывать происходящие как впереди, так и позади служебного автомобиля нарушения.

Глава Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что проект «Фантом» начал работать еще в 21-м году, впрочем, из-за войны его свернули. Теперь возобновили, в частности, и из-за резонансных ДТП последних месяцев. В дальнейшем проект будет расширен и на другие области.

© ТСН

«Фантомы» на дорогах — что известно

Ранее сообщалось, что специальные полицейские автомобили, так называемые «фантомы», внешне почти не отличаются от обычных машин. В то же время, они оборудованы современными системами автоматической фиксации нарушений скоростного режима.

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Фантомы оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств. Они могут измерять скорость как при движении самого «фантома», так и когда служебный автомобиль находится в определенном месте. Почти все случаи превышения скорости будут фиксироваться автоматически без остановки автомобиля нарушителя.

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