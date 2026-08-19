Смертельное ДТП на Чоколовском бульваре: 23-летнему водителю Volkswagen сообщили о подозрении

Подозреваемый в ДТП

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В Киеве следователи сообщили о подозрении 23-летнему водителю Volkswagen, ставшему участником смертельного ДТП на Чоколовском бульваре.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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Действия водителя квалифицировали по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких человек.

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Следователи также обратились в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Заметим, что согласно законодательству уведомление о подозрении не означает доказательства вины человека. Окончательное решение по делу должен быть принят судом.

Что известно о ДТП

По предварительным данным правоохранителей, 23-летний водитель Volkswagen ехал на полосе общественного транспорта, а во время резкого маневра столкнулся с маршрутным автобусом. От удара автомобиль потерял управление, выехал на остановку и наехал на людей, которые ждали общественного транспорта.

Водитель был трезв. Его задержали, по факту аварии открыли уголовное производство.

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После смертельной аварии министр внутренних дел Иван Выговский сообщил, что Верховная Рада в ближайшее время может рассмотреть законопроект об усилении ответственности за систематическое превышение скорости . Также в столице планируют активнее использовать полицейские автомобили «Фантом», которые могут фиксировать нарушение ПДД непосредственно во время движения.

Как сообщил начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, за один перекресток от места аварии на Чоколовском бульваре, 24 работает камера автоматической фиксации скорости. Однако в данный момент перед ДТП она не зафиксировала превышение скорости автомобилем Volkswagen. В то же время, сама система автофиксации предназначена для выявления превышения установленных ограничений скорости.

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