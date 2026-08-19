Смертельна ДТП на Чоколівському бульварі: 23-річному водію Volkswagen повідомили про підозру

Підозрюваний у ДТП

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У Києві слідчі повідомили про підозру 23-річному водію Volkswagen, який став учасником смертельної ДТП на Чоколівському бульварі.

Про це повідомляє Національна поліція України.

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Дії водія кваліфікували за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило загибель кількох людей.

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Слідчі також звернулися до суду з клопотанням про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зауважимо, що відповідно до законодавства повідомлення про підозру не означає доведення вини людини. Остаточне рішення у справі має ухвалити суд.

Що відомо про ДТП

За попередніми даними правоохоронців, 23-річний водій Volkswagen їхав смугою громадського транспорту, а під час різкого маневру зіткнувся з маршрутним автобусом. Від удару автомобіль втратив керування, виїхав на зупинку та наїхав на людей, які чекали на громадський транспорт.

Водій був тверезим. Його затримали, за фактом аварії відкрили кримінальне провадження.

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Після смертельної аварії міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що Верховна Рада найближчим часом може розглянути законопроєкт про посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкості. Також у столиці планують активніше використовувати поліцейські автомобілі «Фантом», які можуть фіксувати порушення правил дорожнього руху безпосередньо під час руху.

Як повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, за одне перехрестя від місця аварії, на Чоколівському бульварі, 24, працює камера автоматичної фіксації швидкості. Однак у момент перед ДТП вона не зафіксувала перевищення швидкості автомобілем Volkswagen. Водночас сама система автофіксації призначена для виявлення перевищення встановлених обмежень швидкості.

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