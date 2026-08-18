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Київ атакують реактивні дрони: у столиці лунають вибухи
Київ перебуває під атакою реактивних «Шахедів»: увечері 18 серпня в місті чули вибухи та роботу сил ППО.
Увечері, 18 серпня, у Києві була оголошена повітряна тривога, після чого пролунали вибухи. Столицю атакують реактивні дрони Росії.
Про це передають Повітряні сили і моніторингові пабліки.
Згодо, моніторингові пабліки повідомили, що реактивний «Шахед», який летів на Русанівку, було збито. Проте на момент публікації новини 2 реактивні шахеди летіли на Бровари.
Російські війська продовжують атакувати столицю і передмістя, особливо лівобережжя, тож місцевих жителів закликають перебувати в укриттях і не нехтувати сигналами Повітряних Сил.
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