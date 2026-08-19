Авто на швидкості влетіло у зупинку з людьми: момент моторошної ДТП у Києві потрапив на відео

Аварія у Києі / © Поліція Києва

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Міністерство внутрішніх справ показало відео, на якому частково видно момент моторошної аварії у Києві, де авто зіткнулося з маршруткою та влетіло у зупинку з людьми.

Відео опублікував очільник МВС Іван Вигівський.

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За його словами, попередньо водій на швидкості їхав в смузі для руху громадського транспорту та під час різкого перелаштування врізався у маршрутний автобус. 23-річного водія вже затримано.

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«На жаль, вже відомо про двох загиблих громадян, є четверо постраждалих. Один чоловік у важкому стані», — зазначив міністр.

На відео видно, як водій рухався смугою для громадського транспорту, не розрахував дистанції та під час випередження врізався у маршрутку. Після чого він втратив керування та влетів у зупинку, де в той момент стояли люди, які чекали на громадський транспорт.

Відео: Іван Вигівський/Telegram

Вигівський нагадав, що найближчим часом Рада має розглянути законопроєкт щодо посилення відповідальності за систематичне перевищення швидкісного режиму.

Смертельна аварія у Києві — останні новини

Нагадаємо, вранці 19 серпня на Чоколівському бульварі у Києві авто на повній швидкості зіткнулося із маршруткою, після чого від удару влетіло у зупинку з людьми. На кадрах, поширених у Мережі, видно, що внаслідок удару зупинку знесло, а сама машина зупинилася у ліхтарному стовпі, що за зупинкою громадського транспорту. На тротуарі лежать загиблі.

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Пізніше у поліції розповіли, що у цьому ДТП загинуло дві жінки, ще четверо травмовано. Їх госпіталізували до лікарні. За даними правоохоронців, водій був тверезий.

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