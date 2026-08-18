Тривога / © tsn.ua

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Увечері 18 серпня під час повітряної атаки на Київ у Дніпровському районі столиці зафіксували падіння уламків ворожих безпілотників за двома різними адресами.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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За його словами, перший випадок падіння уламків стався біля п’ятиповерхівки, водночас на місто продовжували рухатися нові цілі.

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«В Дніпровському районі, в дворі пʼятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого БпЛА. Загоряння немає. На столицю ще летять БпЛА. Перебувайте в укриттях!», — зазначив Кличко.

Згодом мер столиці поінформував про повторну фіксацію падіння уламків безпілотника в тому ж районі.

«Іще падіння уламків у дворі житлового будинку за іншою адресою в Дніпровському районі. Загоряння немає», — додав міський голова.

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Раніше ми попереджали, що 18 серпня, у Києві була оголошена повітряна тривога, після чого пролунали вибухи. Столицю атакують реактивні дрони Росії.

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Також ми писали, що у Києві у ніч проти 16 серпня пошкоджено офіси видавництв «Наш Формат» та «Лабораторія», розташовані біля станції метро «Почайна».

До слова, засновник компанії First Contact Валерій Боровик пояснював, що заяви про спроможність РФ запускати по 10 тисяч безпілотників за добу безпосередньо по Києву не відповідають дійсності, оскільки ця цифра охоплює абсолютно всі типи БпЛА на всій лінії фронту.

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