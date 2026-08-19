Загиблі лежать на тротуарі: у Києві авто на шаленій швидкості влетіло у зупинку із людьми (фото, відео)

Аварія у Києві / © Поліція Києва

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У Києві вранці сталася моторошна ДТП. У Солом’янському районі авто на шаленій швидкості від удару після зіткнення із маршруткою влетіло у зупинку, де перебували люди.

Про це повідомляє поліція Києва.

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За попередньою інформацією правоохоронців, близько 8:50 керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршруткою, після чого від удару влетів у зупинку з людьми.

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Є загиблі та травмовані. Наразі кількість жертв уточнюється.

На місці події працюють всі необхідні служби: слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні поліцейські та лікарі.

Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

У Мережі з’явилися кадри моторошної аварії. На фото та відео видно, що внаслідок удару зупинку знесло, а саме авто зупинилося у ліхтарному стовпі, що за зупинкою громадського транспорту. На тротуарі лежать тіла загиблих.

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Аварії у Києві — останні новини

Нагадаємо, нещодавно у центрі Києва сталася моторошна ДТП. Неподалік Палацу «Україна» зіткнулися два позашляховики BMW, один із яких розтрощив літню терасу ресторану та перекинувся. Внаслідок аварії травмувався 36-річний керманич BMW X3.

За даними джерел ЗМІ у правоохоронних органах, серед учасників ДТП — колишній «смотрящий» за Лук’янівським СІЗО Кирило Островський та директор департаменту розвитку футболу Української асоціації футболу (УАФ) Богдан Городнюк.

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