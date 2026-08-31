Понад 20 боєприпасів на одному подвір’ї: місцеві розповідають про моторошні наслідки удару РФ у селі Мила

Наслідки атаки на селище Мила / © instagram.com/libkos

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У Милі під Києвом місцеві знаходять вибухонебезпечні предмети після удару РФ — на одному подвір’ї виявили понад 20.

Про це пише «Київ24».

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Мешканці починають повертатися до будинків і звертаються до вибухотехніків після небезпечних знахідок. На місці також працюють пожежники та рятувальники, а для місцевих розгорнули гуманітарний штаб. Людей закликають не торкатися невідомих предметів і одразу повідомляти про них рятувальникам.

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Київська обласна військова адміністрація звернулася у Telegram до мешканців селища Мила та навколишніх населених пунктів із попередженням.

Якщо ви виявили підозрілий предмет або уламки збитих цілей:

🔹не наближайтеся до нього в жодному разі;

🔹 не торкайтеся, не переміщуйте та не намагайтеся самостійно знешкодити;

🔹відійдіть на безпечну відстань;

🔹попередьте людей, які перебувають поруч, та негайно повідомте про знахідку екстрені служби за номерами 101 або 102.

У разі загрози вибухів або повторної детонації:

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🔹перебувайте в безпечному місці, максимально подалі від вікон і скляних поверхонь;

🔹якщо небезпека застала вас на відкритій місцевості — негайно ляжте на землю в будь-яке природне заглиблення (яму, рів), прикрийте голову руками та дочекайтеся припинення вибухів.

Категорично заборонено заходити на території, де зафіксовано падіння уламків або тривають ліквідація наслідків та аварійно-рятувальні роботи, до офіційного повідомлення від відповідних служб про повне завершення обстеження та розмінування.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по селу Мила на Київщині загинули 38 людей. За даними очільника КОВА Миколи Калашника, пошкоджено 225 приватних будинків, 14 багатоповерхівок, а також соцоб’єкти та підприємства.

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