- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 442
- Время на прочтение
- 2 мин
Более 20 боеприпасов на одном дворе: местные рассказывают о жутких последствиях удара РФ в селе Мила
После обстрела РФ жители Милы находят десятки боеприпасов в собственных дворах, а спасатели и КОВА призывают не приближаться к обломкам и строго соблюдать правила безопасности.
В Миле под Киевом местные находят взрывоопасные предметы после удара РФ — на одном подворье обнаружили более 20-ти.
Об этом пишет «Киев24».
Жители начинают возвращаться в дома и обращаются к взрывотехникам после опасных находок. На месте также работают пожарные и спасатели, а местные развернули гуманитарный штаб. Людей призывают не прикасаться к неизвестным предметам и сразу сообщать о них спасателям.
Киевская областная военная администрация обратилась в Telegram к жителям поселка Мила и окрестным населенным пунктам с предупреждением.
Если вы обнаружили подозрительный предмет или обломки сбитых целей:
🔹не приближайтесь к нему ни в коем случае;
🔹 не прикасайтесь, не перемещайте и не пытайтесь самостоятельно обезвредить;
🔹отойдите на безопасное расстояние;
🔹предупредите находящихся рядом людей и немедленно сообщите о находке экстренной службы по номерам 101 или 102.
При угрозе взрывов или повторной детонации:
🔹находитесь в безопасном месте, максимально подальше от окон и стеклянных поверхностей;
🔹если опасность застала вас на открытой местности — немедленно лягте на землю в любое естественное углубление (яму, ров), прикройте голову руками и дождитесь прекращения взрывов.
Категорически запрещено заходить на территории, где зафиксировано падение обломков или продолжаются ликвидация последствий и аварийно-спасательные работы, до официального уведомления соответствующих служб о полном завершении обследования и разминирования.
Напомним, в результате российского удара по селу Мила в Киевской области погибли 38 человек. По данным главы КОВА Николая Калашника, повреждены 225 частных домов, 14 многоэтажек, а также соцобъекты и предприятия.