Более 20 боеприпасов на одном дворе: местные рассказывают о жутких последствиях удара РФ в селе Мила

Последствия атаки на поселок Мила

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В Миле под Киевом местные находят взрывоопасные предметы после удара РФ — на одном подворье обнаружили более 20-ти.

Об этом пишет «Киев24».

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Жители начинают возвращаться в дома и обращаются к взрывотехникам после опасных находок. На месте также работают пожарные и спасатели, а местные развернули гуманитарный штаб. Людей призывают не прикасаться к неизвестным предметам и сразу сообщать о них спасателям.

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Киевская областная военная администрация обратилась в Telegram к жителям поселка Мила и окрестным населенным пунктам с предупреждением.

Если вы обнаружили подозрительный предмет или обломки сбитых целей:

🔹не приближайтесь к нему ни в коем случае;

🔹 не прикасайтесь, не перемещайте и не пытайтесь самостоятельно обезвредить;

🔹отойдите на безопасное расстояние;

🔹предупредите находящихся рядом людей и немедленно сообщите о находке экстренной службы по номерам 101 или 102.

При угрозе взрывов или повторной детонации:

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🔹находитесь в безопасном месте, максимально подальше от окон и стеклянных поверхностей;

🔹если опасность застала вас на открытой местности — немедленно лягте на землю в любое естественное углубление (яму, ров), прикройте голову руками и дождитесь прекращения взрывов.

Категорически запрещено заходить на территории, где зафиксировано падение обломков или продолжаются ликвидация последствий и аварийно-спасательные работы, до официального уведомления соответствующих служб о полном завершении обследования и разминирования.

Напомним, в результате российского удара по селу Мила в Киевской области погибли 38 человек. По данным главы КОВА Николая Калашника, повреждены 225 частных домов, 14 многоэтажек, а также соцобъекты и предприятия.

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