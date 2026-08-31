Мурашиний постапокаліпсис: у Чорнобильському заповіднику комахи вижили після масштабних пожеж (фото)

Мурахи у Чорнобилі / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Реклама

Науковці Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника зафіксували дивовижне явище: після травневих пожеж на випалені території масово повертаються руді лісові мурахи.

Про це повідомляє Чорнобильський заповідник у Facebook.

Реклама

Перші виїзди на місця згарищ демонстрували гнітючу картину, знайому ще з 2020 року — «п’ятдесят відтінків чорного», шар рудої хвої та майже повну екологічну порожнечу. Тоді фахівці помітили лише поодиноких мурах, сприйнявши це за випадковість.

Реклама

Однак лише за місяць ситуація кардинально змінилася. Разом із першою травою на попелищах з’явилася величезна кількість комах, що щиро здивувало дослідників.

Вогняна стихія є справжньою катастрофою для мурашників:

куполи здебільшого складаються з горючих матеріалів і вигоряють повністю, залишаючи лише воронки;

знищується вся кормова база;

критично змінюються температура, вологість та мікроклімат.

Попри повну руйнацію звичного середовища, комахи не просто вціліли, а розпочали активне будівництво нових гнізд, прокладання стежок та освоєння згарищ.

Цей феномен став викликом для працівників заповідника. Науковці ініціювали спеціальне дослідження під робочою назвою «Мурашиний постапокаліпсис». Наразі триває активна фаза збору даних, яка допоможе зрозуміти механізми виживання комах під час масштабних пожеж та швидкість відновлення їхніх популяцій на знищених територіях.

Реклама

Нагадаємо, наприкінці липня у зоні відчуження ЧАЕС надзвичайники боролисяз локальними пожежами. Поширення вогню вдалося зупинити, а рівень радіації наразі не перевищує допустимих норм.

Новини партнерів

Новини партнерів