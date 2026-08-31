"Осколок попал в него": стали известны подробности гибели Тараса Дидыча в Киевской области

В Киевской области попрощались с Тарасом Дидычем

Реклама

Сегодня в Киевской области попрощались с главой Дмитровской общины Тарасом Дидычем. Чиновник погиб в ночь с 28 на 29 августа в селе Мила, когда помогал устранять последствия очередной вражеской атаки.

Подробности трагического инцидента раскрыл министр инфраструктуры Украины Николай Калашник, пишут «Новини.LIVE».

Реклама

Погиб от вражеского обломка: подробности смерти Тараса Дидича

По словам чиновника, Дидыч сразу после обстрела отправился на место происшествия собственным легковым автомобилем. Параллельно туда выехала местная команда спасателей, чтобы побороть огонь.

Реклама

Чиновник лично координировал работу на месте, но один из осколков попал в него и нанес смертельное ранение.

Дмитровская община ранее приобрела для таких нужд спецавтомобиль с цистерной на 8 кубометров воды за средства из собственного бюджета.

«И именно этой машиной, этой командой планировалась ликвидация. Но последствия были совсем другими. И, к сожалению, это забрало его жизнь», — сказал Калашник.

Проститься и провести в последний путь Тараса Дидыча пришли около сотни человек.

Реклама

Погиб глава Дмитровской общины Тарас Дидыч: подробности

Напомним, в результате детонации во время вражеской атаки по Киевской области 29 августа погиб глава Дмитровской поселковой общины Тарас Дидыч, который выехал на место обстрела возле Житомирской трассы для оказания помощи.

Он возглавлял общину с 1994 года и оставался с людьми даже в период российской оккупации. Трагедия произошла на фоне длительного обстрела Киевской области, которую российские войска атаковали беспилотниками несколько суток подряд.

В результате ударов зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры, пожар со взрывами на территории складских помещений в Бучанском районе, а также временное ограничение движения на участке трассы М-06 Киев — Чоп.

Новости партнеров