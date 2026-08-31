Після російської атаки на Київщині погіршилася якість повітря: де найбільша небезпека

На Київщині погіршилася якість повітря / © Дніпро Оперативний

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У п’яти населених пунктах Київської області — Іванкові, Вишгороді, Василькові, Обухові та Броварах — 31 серпня зафіксували тимчасове погіршення якості повітря через ворожі обстріли. Українців закликають зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

Про це повідомили у КМВА.

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На Київщині погіршилася якість повітря після російської атаки: що робити

Дані з пунктів моніторингу свідчать, що ключовим чинником забруднення є дрібнодисперсний пил у помірних обсягах. У чутливих до подразнень людей він може спровокувати легкі труднощі з диханням.

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Поки ситуація не стабілізується, фахівці рекомендують дотримуватися таких заходів:

зачинити вікна в приміщеннях;

уникати тривалого перебування на вулиці, якщо є така можливість;

підтримувати водний баланс і пити більше рідини;

увімкнути домашній очищувач повітря на повну потужність, якщо ви маєте такий прилад.

На решті територій області, де вимірюють стан атмосферного повітря, перевищень гранично допустимих норм хімічних чи біологічних речовин не виявили. Рівень гамма-випромінювання на Київщині також повністю відповідає природному фону.

Станом на 31 серпня цілодобові вимірювання атмосферного повітря проводять на 16 постах спостереження. Вони працюють у містах Бровари, Біла Церква, Бориспіль, Переяслав, Вишгород, Боярка, Обухів, Кагарлик, Узин, Богуслав, Васильків, Ірпінь, Вишневе, у селищах Іванків і Велика Димерка, а також у селі Підгірці Обухівського району.

Під Києвом розгорілася масштабна пожежа: валить чорний дим

Нагадаємо, під Києвом у селі Погреби спалахнула масштабна пожежа у складських приміщеннях. Спочатку в КМВА зазначали, що загоряння сталося в Деснянському районі столиці, однак пізніше уточнили, що осередком є саме Погреби Київської області. На місце події одразу вирушили відповідні служби.

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У соцмережах шириться інформація, що палають продуктові склади компанії АТБ, розташовані на межі міста. Наразі офіційного підтвердження від самої компанії немає, а також невідомо, чи пов’язана ця пожежа із загрозою БпЛА та повітряною тривогою, що лунала в столиці.

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