РФ атакувала дронами Київщину: спалахнула масштабна пожежа (відео)

Вибух / © ДСНС

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На Київщині вдень 31 серпня виникла масштабна пожежа через атаку російських ударних дронів. За попередньою інформацією, ворог поцілив у склади великої торговельної мережі.

Як повідомляють місцеві засоби масової інформації, влучання зафіксовано по складах торговельної мережі «Аврора».

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Як застерігають у КМДА, у Києві можливе задимлення через пожежу в Бучанському районі. Через вітер дим може йти в бік столиці. Фахівці радять зачинити вікна, менше бувати на вулиці, пити більше води та увімкнути очищувач повітря, якщо він є.

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Співзасновник мережі «Аврора» Тарас Панасенко підтвердив знищення ще одного розподільчого центру компанії на Київщині внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки.

«Найважливіше, що ніхто із наших співробітників не постраждав, всі наші колеги перебували в укритті. Щодо інших наслідків атаки зможемо говорити пізніше», — зазначив Панасенко.

Атака РФ на Київщину / © соцмережі

Атака РФ на Київщину 31 серпня / © соцмережі

Атака РФ на Київщину 31 серпня / © соцмережі

Атака РФ на Київщину 31 серпня / © соцмережі

Дата публікації 17:10, 31.08.26 Кількість переглядів 9 РФ влаштувала атаку дронами на Київщині: виникла масштабна пожежа

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Нагадаємо, удар сімома «Шахедами» 27 серпня знищив логістичний центр компанії Roshen під Києвом, який ще кілька днів тому забезпечував постачання продукції по всій країні. З’явилося відео з наслідками руйнування українського бізнесу.

Також шестеро людей постраждали від атаки на Київ 31 серпня. Більшість із них — поранені в селі Погреби.

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