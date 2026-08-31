Понад 1,5 тисячі дронів за чотири дні: Ігнат розкрив нову тактику ударів по Києву

Ігнат про нову тактику ударів по Києву

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Російські війська кілька діб поспіль інтенсивно атакують Україну реактивними безпілотниками, причому ключовим вектором ударів залишається Київ.

Як повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону, суттєва частка задіяних ворожих дронів — особливо під час денних нальотів — припадає саме на реактивні моделі.

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Масовані удари реактивними дронами: у Повітряних силах пояснили нову тактику росіян щодо Києва

Лише за останні чотири дні противник випустив понад 1,5 тисячі дронів різних типів, із яких орієнтовно 800 були реактивними. За словами Ігната, середній показник знищення безпілотників тримається на високому рівні в 88–90%, однак у випадку з реактивними апаратами цей відсоток дещо нижчий.

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Головні причини — значна швидкість та можливість запусків одразу з багатьох напрямків.

Масштаб застосування таких розробок стрімко зростає. У липні використання реактивних дронів виросло у п’ять разів порівняно з червнем, а серпневі показники мають усі шанси оновити цей рекорд.

Крім того, росіяни частіше використовують дрони «Бандероль», здатні розганятися до 600 км/год. Для їх нейтралізації українські військові змушені задіювати зенітні ракетні комплекси малого радіуса дії та бойову авіацію з ракетами класу «повітря — повітря».

Зміна тактики має під собою як психологічну, так і безпосередньо практичну мету. Окрім тиску на цивільне населення столиці, агресор цілеспрямовано полює на об’єкти критичної інфраструктури, логістичні й поштові термінали та торгівельні центри.

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Дослідження уламків збитих «Шахедів» свідчить про те, що дрони відправляють на фронт одразу з конвеєра — окремі екземпляри були виготовлені всього за два тижні до запуску. При цьому реактивні версії коштують противнику значно дорожче за стандартні моделі.

Зеленський пояснив, у чому мета нової тактики РФ

Нагадаємо, Росія змінила тактику повітряних атак і намагається виснажити Україну та її громадян постійними ударами безпілотників, зокрема, реактивними «Шахедами». Як заявив президент Володимир Зеленський, лише за чотири дні РФ випустила майже 1,5 тисячі дронів різних типів, із яких близько 800 були реактивними. Останні є найскладнішими цілями, захист від яких наразі забезпечує переважно бойова авіація.

Щоб ефективно протидіяти загрозі, чотири українські компанії вже розробили дрони-перехоплювачі, один із яких показав найкращі результати. Зеленський закликав Міноборони та військових наростити можливості перехоплення, аби восени довести рівень збиття дронів до понад 90%.

Паралельно ворог змінив тактику щодо Києва, розтягуючи атаки невеликими групами БпЛА протягом усього дня замість коротких масованих ударів. Метою цього є порушення життя міста та поступове виснаження ресурсів ППО і людей.

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