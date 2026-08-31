Нова тактика терору: Росія мучить Київ безперервними хвилями реактивних дронів

ППО Києва знищує ворожі дрони / © tsn.ua

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Росія перейшла до нової небезпечної тактики ударів по столиці України, запускаючи безперервні хвилі ударних безпілотників у найбільш людні райони Києва. Постійні повітряні тривоги, які майже не змовкають протягом дня, виснажують містян та тримають місто в неперервній напрузі.

Про це повідомляє The New York Times.

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Запуск реактивних моделей дронів, які пересуваються набагато швидше за звичайні БПЛА та влучають у цілі за лічені секунди, змусив киян усвідомити: столиця входить у новий, більш непередбачуваний та небезпечний етап війни, якого не спостерігалося з перших тижнів повномасштабного вторгнення.

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Трагедія в Оболонському районі

Загострення відбулося в один із теплих вихідних днів, коли мешканці намагалися відчути хоча б трохи нормального життя. У суботу вранці на Оболоні, під час чергової повітряної тривоги, відвідувачі відпочивали на літній терасі закладу See You Cafe.

Російський дрон влучив у дерево за кілька десятків метрів від терраси. Ударна хвиля розбила шибки, викликавши паніку серед людей. Унаслідок вибуху загинула маленька дівчинка — уламки пробили їй легеню.

Попри руйнування та важку психологічну атмосферу, вже в неділю кафе відновило роботу. Поруч із пошкодженим закладом та обпаленим деревом містяни створили стихійний меморіал із квітів та м’яких іграшок.

Мета ворога — хаос, залякування та виснаження

За словами Президента України Володимира Зеленського, лише за чотири дні РФ випустила по Україні близько 1 500 дронів, цілячись у:

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об’єкти енергетики та критичну інфраструктуру;

продуктові склади та торговельні центри;

житлові райони та цивільні об’єкти.

Офіційні особи та мешканці переконані, що ціллю чергової ескалації є підрив морального духу суспільства, зрив навчального процесу в школах та завдання шкоди економіці.

Зміни у повсякденному житті киян

Тактика цілодобових тривог суттєво ускладнила роботу бізнесу. Наприклад, торговельні заклади змушені зачинятися щоразу під час сигналу небезпеки, перериваючи роботу по 5–6 разів на день.

Через небезпеку реактивних дронів та ризики нових ракетних обстрілів деякі сім’ї з дітьми розглядають можливість тимчасового виїзду до західних регіонів України.

Водночас більшість киян продовжує адаптуватися до нових умов: люди стежать за моніторинговими каналами, ночують в одязі та намагаються підтримувати щоденну рутину, наголошуючи, що залякати столицю ворогу не вдасться.

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Нагадаємо, у ЗСУ розкрили нову тактику РФ із застосуванням реактивних дронів. Росія застосовує психологічний терор за зразком Другої світової війни, запускаючи реактивні дрони невеликими групами для створення безперервної повітряної тривоги та виснаження населення.

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