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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
2170
Час на прочитання
2 хв

"Своїх чіпати не можна?": Чмут натякнув на винних у трагедії в селі Мила, а в Fire Point вибухнули образами

Тарас Чмут натякнув на провину «своїх» у трагедії в селі Мила, де внаслідок російського удару по складу боєприпасів загинули десятки людей.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Наслідки удару та вибухів у селі Мила Київської області

Наслідки удару та вибухів у селі Мила Київської області / © Associated Press

Російський удар по оборонному підприємству в селі Мила на Київщині призвів до несподіваного публічного конфлікту між керівником благодійного фонду «Повернись живим» Тарасом Чмутом і співвласником компанії Fire Point Денисом Штілерманом. Сторони обмінялися гострими заявами в соцмережах.

Свої заяви Чмут і Штілерман опублікували в соцмережі X.

У дописі Чмут нагадав про попередні події у Вишневому на Київщині, де окупанти завдали удару по складу боєприпасів. Тоді правоохоронці розпочали кримінальні провадження, а згодом керівників державних підприємств звільнили та затримали.

«Чи буде подібна реакція цього разу? Чи якщо підприємство «своїх», то «списуємо на війну» та росіян, бо своїх чіпати не можна?» — написав керівник БФ «Повернись живим».

Водночас він безпосередньо не згадував у публікації ні Штілермана, ні Fire Point. Однак співвласник компанії гостро відреагував на заяву Чмута.

«От ти негідник і брехун. Як можна так розповсюджувати брехню!» — написав Штілерман.

Зауважимо, після атаки на село Мила Міністерство оборони РФ узялося стверджувати, що там начебто було уражено склад боєприпасів Fire Point. У заяві йшлося, що на території об’єкта нібито зберігали комплектувальні та стартові прискорювачі для далекобійних дронів FP-1 і FP-2.

Водночас українська влада офіційно не уточнювала, якому саме підприємству належали складські приміщення, по яких росіяни завдали удару.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав жахливою недбалістю і злочином розміщення складу боєприпасів Сил оборони в селі Мила на Київщині, куди припав російський удар, що спричинив масштабну детонацію снарядів і дронів поруч із цивільними. За словами президента, після подібного інциденту у Вишневому це абсолютно неприпустимо. Силовики вже отримали ресурси для ретельного розслідування ситуації.

Внаслідок удару по селу Мила загинуло 38 людей, пошкоджень зазнали 225 приватних будинків, 14 багатоповерхівок, а також соцоб’єкти та підприємства. Триває розмінування і ліквідація наслідків, після чого комісії почнуть фіксувати збитки для виплати компенсацій, а уряд планує виділити кошти з резервного фонду на допомогу постраждалим.

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