Логістичний центр Roshen під Києвом зруйнований ущент: з’явилося відео з наслідками "прильотів"

Знищений логістичний центр Roshen на Київщині / © Facebook / Петро Порошенко

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Удар сімома «Шахедами» 27 серпня знищив логістичний центр компанії Roshen під Києвом, який ще кілька днів тому забезпечував постачання продукції по всій країні. З’явилося відео з наслідками руйнування українського бізнесу.

Про це повідомив п’ятий президент України, нардеп Петро Порошенко.

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Політик показав наслідки російського обстрілу логістичного центру фабрики Roshen.

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«Логістичний центр Roshen. Ще кілька днів тому тут працювали люди, звідси вирушали вантажівки з продукцією у різні куточки України. Тут кипіла робота. А сьогодні — руїни», — написав Порошенко в Мережі.

Він зазначив, що російські війська цілеспрямовано атакували склади, спрямувавши по них сім ударних дронів «Шахед». Нардеп наголосив, що це вже не перша атака на одне з найбільших підприємств України, яке забезпечує роботою тисячі людей.

Він також розповів, що поспілкувався з працівниками та рятувальниками, які перебували на місці удару. За словами Порошенка, внаслідок атаки ніхто не постраждав, оскільки працівники дотримувалися правил безпеки. Він назвав це чи не єдиною позитивною обставиною в ситуації, що склалася.

«Бізнес потерпає по всій Україні. Ворог цілеспрямовано руйнує тил — намагається знищити українську економіку, робочі місця, підприємства, які тримають країну», — додав політик.

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Дата публікації 13:24, 31.08.26 Кількість переглядів 21 Зруйнований через атаку РФ логістичний центр Roshen зняли на відео

Нагадаємо, масована атака РФ на Київщину 27 серпня знищила склади кількох компаній, зокрема склад Roshen у Чубинському на Бориспільщині, де зберігалася готова продукція; працівники врятувалися в укритті. Це вже другий зруйнований склад компанії за час повномасштабного вторгнення після лютневого удару в Яготині. Через ценайближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням деяких товарів.

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