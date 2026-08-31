Логистический центр Roshen под Киевом разрушен дотла: появилось видео с последствиями "прилетов"

Уничтоженный логистический центр Roshen на Киевщине / © Facebook / Петр Порошенко

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Удар семью «Шахедами» 27 августа уничтожил логистический центр компании Roshen под Киевом, еще несколько дней назад обеспечивавший поставки продукции по всей стране. Появились видео с последствиями разрушения украинского бизнеса.

Об этом сообщил пятый президент Украины, нардеп Петр Порошенко.

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Политик показал последствия российских обстрелов логистического центра фабрики Roshen.

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«Логистический центр Roshen. Еще несколько дней назад здесь работали люди, отсюда отправлялись грузовики с продукцией в разные уголки Украины. Здесь кипела работа. А сегодня — руины», — написал Порошенко в Сети.

Он отметил, что российские войска целенаправленно атаковали склады, направив по ним семь ударных дронов «Шахед». Нардеп подчеркнул, что это уже не первая атака на одно из крупнейших предприятий Украины, обеспечивающее работой тысячи людей.

Он также рассказал, что пообщался с находившимися на месте удара работниками и спасателями. По словам Порошенко, в результате атаки никто не пострадал, поскольку работники соблюдали правила безопасности. Он назвал это едва ли не единственным положительным обстоятельством в сложившейся ситуации.

«Бизнес страдает по всей Украине. Враг целенаправленно разрушает тыл — пытается уничтожить украинскую экономику, рабочие места, держащие страну предприятия», — добавил политик.

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Дата публикации 13:24, 31.08.26 Количество просмотров 22 Разрушенный из-за атаки РФ логистический центр Roshen сняли на видео

Напомним, массированная атака РФ на Киевщину 27 августа уничтожила склады нескольких компаний, в том числе склад Roshen в Чубинском Бориспольского района, где хранилась готовая продукция; работники спаслись в укрытии. Это уже второй разрушенный склад компании во время полномасштабного вторжения после февральского удара в Яготине. Поэтому в ближайшее время возможны временные перебои с поставкой некоторых товаров.

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