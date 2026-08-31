Трагедія в Милі стала найсмертоноснішою: AP назвало найкривавіші атаки РФ по Києву та області

Атака по селу Мила на Київщині / © Тимур Ткаченко

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Одне з найбільших у світі і найбільше інформаційне агентство США Associated Press опублікувало найсмертоносніші російські атаки по Києву та області протягом 2026 року. Найбільш кривавим ударом росіян став обстріл села Мила на Київщині, де загинуло 37 людей.

Про це йдеться в аналітичній статті видання.

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Детонація боєприпасів у селі Мила на Київщині: 37 жертв

Атака в п’ятницю, 28 серпня, ввечері по селу Мила, що під Києвом, стала найсмертоноснішою в області від початку цього року. Журналісти зауважують, що вона сталася на тлі посилення Росією частоти масштабних атак в надії виснажити оборону України.

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За словами української влади, атака сталася на склад, де могли начебто незаконно зберігатися боєприпаси. Удар спричинив серію вибухів і пожеж, які швидко поширилися на навколишні будівлі. Серед них опинився будинок для людей похилого віку та людей з інвалідністю. За словами місцевого чиновника, внаслідок трагедії там загинули 34 людини.

Президент України Володимир Зеленський назвав ситуацію «жахливою» та заявив, що трагедія, ймовірно, стала наслідком «жахливої недбалості» тих, хто зберігав вибухівку поблизу людей.

Наслідки атаки по селу Мила на Київщині / © ДСНС України

Комбінована атака РФ на Київ 2 липня: 31 жертва

2 липня Росія завдала удару по Києву за допомогою безпілотників та ракет, в результаті якого загинуло 31 людина та понад 100 отримали поранення. Це, як заявили у Москві, було помстою за українські удари по російських нафтових об’єктах.

Тоді гучні вибухи сколихнули українську столицю, де понад 50 000 людей сховалися на станціях метро після того, як влада оголосила попередження про повітряну тривогу. Аварійні бригади цілий день розкопували завали зруйнованих та обвуглених багатоквартирних будинків у пошуках жертв.

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Атака РФ на Київ 2 липня / © ДСНС

Удар по багатоповерхівці у Києві 14 травня: 24 загиблих

Внаслідок російського нападу на столицю 14 травня, за офіційними даними, загинуло 24 людини та десятки інших отримали поранення.

Крилата ракета зруйнувала дев’ятиповерховий житловий будинок, що, за словами українських ВПС, стало найбільшим обстрілом Росії від початку її повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Наслідки атаки РФ по Києву 14 травня / © ДСНС України

Атака РФ по Вишневому та області 6 липня: 22 загиблих

6 липня Росія здійснила масовану атаку по Київській області, запустивши хвилі ракет і безпілотників. Унаслідок удару по Вишневому та області загинули щонайменше 22 людини. Усі балістичні ракети, запущені російськими військами, за даними ЗМІ, досягли цілей. Це вкотре продемонструвало потребу України в додаткових ракетах-перехоплювачах Patriot американського виробництва.

Вишневе після атаки 6 липня

Після атаки близько 600 жителів передмістя Києва, Вишневого, евакуювали через загрозу нерозірваних боєприпасів. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, Росія перейшла до нової тактики терору та мучить Київ безперервними хвилями реактивних дронів.

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