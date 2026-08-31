Рух мостами Києва під час повітряних тривог можуть змінити: заява Кличка

Мер Києва Віталій Кличко / © скриншот з відео

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У столиці відбулося засідання Ради оборони міста Києва, під час якого влада розглядала питання оптимізації правил безпеки та життєдіяльності міста в умовах постійних ворожих атак.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у Telegram.

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Серед ключових тем засідання — підготовка звернення до Кабінету міністрів України про коригування чинних безпекових протоколів.

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«Серед головних питань — зокрема, звернення до уряду щодо змін в протоколи безпеки, які діють у столиці. Щоб, виходячи з оновлених протоколів, сформулювати окремі правила життєдіяльності міста в нинішніх умовах», — зазначив мер столиці.

Крім того, міська влада спільно з військовим командуванням планує опрацювати питання, яке давно турбує киян — порядок організації руху через київські мости під час сигналів повітряної тривоги.

Після завершення консультацій із силовиками та військовими напрацьований алгоритм дій буде офіційно передано на розгляд та затвердження Кабміну.

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