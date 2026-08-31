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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Движение по мостам Киева во время воздушных тревог могут изменить: заявление Кличко

По итогам заседания Совета обороны столицы городские власти вместе с военными готовят обращение к правительству об изменении протоколов безопасности и пересмотре порядка движения мостами во время тревог.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко / © скриншот с видео

В столице состоялось заседание Совета обороны города Киева, во время которого власти рассматривали вопросы оптимизации правил безопасности и жизнедеятельности города в условиях постоянных вражеских атак.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.

Среди ключевых тем заседания — подготовка обращения в Кабинет министров Украины о корректировке действующих протоколов безопасности.

«Среди главных вопросов — в частности, обращения к правительству об изменениях в протоколах безопасности, действующих в столице. Чтобы исходя из обновленных протоколов сформулировать отдельные правила жизнедеятельности города в нынешних условиях», — отметил мэр столицы.

Кроме того, городские власти совместно с военным командованием планируют проработать вопрос, давно беспокоящий киевлян — порядок организации движения через киевские мосты во время сигналов воздушной тревоги.

После завершения консультаций с силовиками и военными наработанный алгоритм действий будет официально передан на рассмотрение и утверждение Кабмина.

Ранее мы сообщали о новой тактике террора: Россия мучает Киев непрерывными волнами реактивных дронов.

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