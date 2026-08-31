- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 1 мин
Движение по мостам Киева во время воздушных тревог могут изменить: заявление Кличко
По итогам заседания Совета обороны столицы городские власти вместе с военными готовят обращение к правительству об изменении протоколов безопасности и пересмотре порядка движения мостами во время тревог.
В столице состоялось заседание Совета обороны города Киева, во время которого власти рассматривали вопросы оптимизации правил безопасности и жизнедеятельности города в условиях постоянных вражеских атак.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко в Telegram.
Среди ключевых тем заседания — подготовка обращения в Кабинет министров Украины о корректировке действующих протоколов безопасности.
«Среди главных вопросов — в частности, обращения к правительству об изменениях в протоколах безопасности, действующих в столице. Чтобы исходя из обновленных протоколов сформулировать отдельные правила жизнедеятельности города в нынешних условиях», — отметил мэр столицы.
Кроме того, городские власти совместно с военным командованием планируют проработать вопрос, давно беспокоящий киевлян — порядок организации движения через киевские мосты во время сигналов воздушной тревоги.
После завершения консультаций с силовиками и военными наработанный алгоритм действий будет официально передан на рассмотрение и утверждение Кабмина.
Ранее мы сообщали о новой тактике террора: Россия мучает Киев непрерывными волнами реактивных дронов.