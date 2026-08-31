Трагедия в Миле стала самой смертоносной: AP назвало самые кровавые атаки РФ по Киеву и области

Атака по селу Милая на Киевщине

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Одно из крупнейших в мире и крупнейшее информационное агентство США Associated Press опубликовало самые смертоносные российские атаки по Киеву и области на протяжении 2026 года. Наиболее кровавым ударом россиян стал обстрел села Мила в Киевской области, где погибли 37 человек.

Об этом говорится в аналитической статье издания.

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Детонация боеприпасов в селе Мила Киевской области: 37 жертв

Атака в пятницу, 28 августа, вечером по селу Мила, что под Киевом, стала самой смертоносной в области с начала этого года. Журналисты отмечают, что она произошла на фоне усиления Россией частоты масштабных атак в надежде истощить оборону Украины.

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По словам украинских властей, атака произошла на склад, где могли вроде бы незаконно храниться боеприпасы. Удар вызвал серию взрывов и пожаров, которые быстро распространились на окружающие здания. Среди них оказался дом престарелых и людей с инвалидностью. По словам местного чиновника, в результате трагедии там погибли 34 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию «ужасной» и заявил, что трагедия, вероятно, стала следствием «ужасной халатности» тех, кто сохранял взрывчатку вблизи людей.

Последствия атаки по селу Мила на Киевщине / © ГСЧС Украины

Комбинированная атака РФ на Киев 2 июля: 31 жертва

2 июля Россия нанесла удар по Киеву с помощью беспилотников и ракет, в результате которого погиб 31 человек и более 100 получили ранения. Это, как заявили в Москве, было местью за украинские удары по российским нефтяным объектам.

Тогда громкие взрывы потрясли украинскую столицу, где более 50 000 человек скрылись на станциях метро после того, как власти объявили предупреждение о воздушной тревоге. Аварийные бригады целый день раскапывали завалы разрушенных и обугленных многоквартирных домов в поисках жертв.

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Атака РФ на Киев 2 июля

Удар по многоэтажке в Киеве 14 мая: 24 погибших

В результате российского нападения на столицу 14 мая, по официальным данным, погибли 24 человека и десятки других получили ранения.

Крылатая ракета разрушила девятиэтажный жилой дом, что, по словам украинских ВВС, стало самым обстрелом России с начала ее полномасштабного вторжения в 2022 году.

Последствия атаки РФ по Киеву 14 мая / © ГСЧС Украины

Атака РФ по Вишневому и области 6 июля: 22 погибших

6 июля Россия совершила массированную атаку по Киевской области, запустив волны ракет и беспилотников. В результате удара по Вишневому и области погибли по меньшей мере 22 человека. Все баллистические ракеты, запущенные русскими войсками, по данным СМИ, достигли целей. Это еще раз продемонстрировало потребность Украины в дополнительных ракетах-перехватчиках Patriot американского производства.

Вишневое после атаки 6 июля

После атаки около 600 жителей пригорода Киева Вишневого эвакуировали из-за угрозы неразорванных боеприпасов. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Напомним, Россия перешла к новой тактике террора и мучает Киев непрерывными волнами реактивных дронов.

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