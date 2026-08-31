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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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РФ вновь атакует Киев дронами: в столице раздаются взрывы — подробности

В Киеве раздались взрывы на фоне атаки российских ударных дронов.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Тревога

Тревога / © tsn.ua

Над Киевом вечером 31 августа фиксируют вражеские дроны, из-за чего в городе слышны взрывы. Сейчас по ним работает ПВО.

О ситуации в городе оперативно сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве — что известно

«В столице работают силы ПВО по враждебным БПЛА. Находитесь в безопасных местах!» — призвал глава города.

Информацию о наличии вражеских беспилотных летательных аппаратов непосредственно над Киевом также подтвердили в воздушных силах ВСУ.

Также военные добавили, что по состоянию на 20:06 реактивные дроны улетают в сторону Гостомеля и Бучи.

Война в Украине — последние новости

Напомним, в Киевской области днем 31 августа возник масштабный пожар из-за атаки российских ударных дронов. По предварительной информации, враг попал в склады крупной торговой сети.

Ранее мы сообщали о новой тактике террора: Россия мучает Киев непрерывными волнами реактивных дронов.

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