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РФ вновь атакует Киев дронами: в столице раздаются взрывы — подробности
В Киеве раздались взрывы на фоне атаки российских ударных дронов.
Над Киевом вечером 31 августа фиксируют вражеские дроны, из-за чего в городе слышны взрывы. Сейчас по ним работает ПВО.
О ситуации в городе оперативно сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве — что известно
«В столице работают силы ПВО по враждебным БПЛА. Находитесь в безопасных местах!» — призвал глава города.
Информацию о наличии вражеских беспилотных летательных аппаратов непосредственно над Киевом также подтвердили в воздушных силах ВСУ.
Также военные добавили, что по состоянию на 20:06 реактивные дроны улетают в сторону Гостомеля и Бучи.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в Киевской области днем 31 августа возник масштабный пожар из-за атаки российских ударных дронов. По предварительной информации, враг попал в склады крупной торговой сети.
Ранее мы сообщали о новой тактике террора: Россия мучает Киев непрерывными волнами реактивных дронов.