Тревога / © tsn.ua

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Над Киевом вечером 31 августа фиксируют вражеские дроны, из-за чего в городе слышны взрывы. Сейчас по ним работает ПВО.

О ситуации в городе оперативно сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Взрывы в Киеве — что известно

«В столице работают силы ПВО по враждебным БПЛА. Находитесь в безопасных местах!» — призвал глава города.

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Информацию о наличии вражеских беспилотных летательных аппаратов непосредственно над Киевом также подтвердили в воздушных силах ВСУ.

Также военные добавили, что по состоянию на 20:06 реактивные дроны улетают в сторону Гостомеля и Бучи.

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Напомним, в Киевской области днем 31 августа возник масштабный пожар из-за атаки российских ударных дронов. По предварительной информации, враг попал в склады крупной торговой сети.

Ранее мы сообщали о новой тактике террора: Россия мучает Киев непрерывными волнами реактивных дронов.

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