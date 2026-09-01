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- Київ
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Київ під масованою атакою: балістичні та крилаті ракети атакували з кількох напрямків
Ворог атакує столицю з кількох напрямків.
У ніч проти 1 вересня російські окупанти здійснюють масовану ракетну атаку на Київ. Для ударів по столиці ворог застосовує балістичні та крилаті ракети.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
Військові повідомили про пуски балістичних ракет у напрямку Києва та його околиць.
Водночас із південного напрямку по столиці летять крилаті ракети «Калібр».
Моніторингові канали також повідомляють про пуски ракет «Іскандер» та «Циркон» із Брянської та Курської областей Росії.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники у ніч проти 1 вересня запустили по Україні крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Ми раніше інформували, що російські війська змінюють тактику і стратегію нанесення ударів. І наразі в пріоритеті є виключно цивільне населення і інфраструктура міст-мільйонників.