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Киев под массированной атакой: баллистические и крылатые атаковали с нескольких направлений
Враг атакует столицу по нескольким направлениям.
В ночь на 1 сентября российские кафиры осуществляют массированную ракетную атаку на Киев. Для ударов по столице враг применяет баллистические и крылатые ракеты.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
Военные сообщили о пусках баллистических ракет в направлении Киева и его окрестностей.
В то же время с южного направления по столице летят крылатые ракеты «Калибр».
Мониторинговые каналы также сообщают о пусках ракет «Искандер» и «Циркон» из Брянской и Курской областей России.
Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 1 сентября запустили по Украине крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря.
Мы ранее информировали, что российские войска изменяют тактику и стратегию нанесения ударов. И сейчас в приоритете исключительно гражданское население и инфраструктура городов-миллионников.