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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Киев под массированной атакой: баллистические и крылатые атаковали с нескольких направлений

Враг атакует столицу по нескольким направлениям.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Россия атакует Киев

Россия атакует Киев / © Getty Images

В ночь на 1 сентября российские кафиры осуществляют массированную ракетную атаку на Киев. Для ударов по столице враг применяет баллистические и крылатые ракеты.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

Военные сообщили о пусках баллистических ракет в направлении Киева и его окрестностей.

В то же время с южного направления по столице летят крылатые ракеты «Калибр».

Мониторинговые каналы также сообщают о пусках ракет «Искандер» и «Циркон» из Брянской и Курской областей России.

Ранее сообщалось, что российские захватчики в ночь на 1 сентября запустили по Украине крылатые ракеты «Калибр» из акватории Черного моря.

Мы ранее информировали, что российские войска изменяют тактику и стратегию нанесения ударов. И сейчас в приоритете исключительно гражданское население и инфраструктура городов-миллионников.

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