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Кривавий ракетний удар по Києву: кількість жертв зростає — останні дані, усі подробиці про атаку (оновлено)
Російські війська атакували цивільні об’єкти у столиці. Багато загиблих, а серед травмованих - діти.
Російські війська знову вдарили по Києву вночі проти 1 вересня. Окупанти атакували кілька районів столиці. Кількість жертв зростає.
Що відомо про криваву атаку на Київ, читайте у матеріалі ТСН.ua.
У Києві після опівночі повітряна тривога тривала від 02:10 — 03:21. Військові попереджали про загрозу балістики. Згодом росіяни запустили по місту швидкісні цілі. Сталися потужні вибухи. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці.
Атака на Київ — наслідки
У пресслужбі Київської міської військової адміністрації повідомили, що РФ вдарила по цивільній інфраструктурі. Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському і Солом’янському районах.
Водночас мер Віталій Кличко уточнив, що станом на 08:00 місцях «прильотів» продовжують працювати екстрені та міські служби.
За даними мерії, у Голосіївському районі на кількох локаціях відбулося падіння уламків БпЛА та ракети. Внаслідок атаки сталося займання трави і пожежа на нежитловому об’єкті.
У Дарницькому районі внаслідок влучання ракети в нежитловий об’єкт виникла пожежа. Саме у цьому районі наразі найбільше — жертв — сім.
У Солом’янському районі сталися падіння безпілотника на території нежитлового об’єкта, а також приватний житловий будинок. За даними рятувальників, сталось часткове руйнування будівлі. З-під її завалів деблокували чоловіка і жінку.
Атака на Київ — що відомо про жертв
Внаслідок ворожої атаки жертвами стали вісім людей. За даними Кличка, одна людина загинула у Голосіївському районі, а семеро — на Дарниці.
За даними ДСНС, п’ять осіб поранено. Зокрема, серед постраждалих — троє дітей.
Атака на Київ — фото
Нагадаємо, військо РФ цинічно вдарило балістикою по залізниці у Києві. Зокрема, російські ракети прицільно вдарили по залізничному депо. В «УЗ» наголошують, що через атаку виникли сильні руйнування. Окрім того, загинуло шість співробітників компанії.