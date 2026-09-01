Атака на Київ 1 вересня. / © ДСНС

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Російські війська знову вдарили по Києву вночі проти 1 вересня. Окупанти атакували кілька районів столиці. Кількість жертв зростає.

Що відомо про криваву атаку на Київ, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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У Києві після опівночі повітряна тривога тривала від 02:10 — 03:21. Військові попереджали про загрозу балістики. Згодом росіяни запустили по місту швидкісні цілі. Сталися потужні вибухи. Під удар потрапила цивільна інфраструктура та житлова забудова столиці.

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Атака на Київ — наслідки

У пресслужбі Київської міської військової адміністрації повідомили, що РФ вдарила по цивільній інфраструктурі. Наслідки фіксують у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Святошинському і Солом’янському районах.

Водночас мер Віталій Кличко уточнив, що станом на 08:00 місцях «прильотів» продовжують працювати екстрені та міські служби.

За даними мерії, у Голосіївському районі на кількох локаціях відбулося падіння уламків БпЛА та ракети. Внаслідок атаки сталося займання трави і пожежа на нежитловому об’єкті.

У Дарницькому районі внаслідок влучання ракети в нежитловий об’єкт виникла пожежа. Саме у цьому районі наразі найбільше — жертв — сім.



У Солом’янському районі сталися падіння безпілотника на території нежитлового об’єкта, а також приватний житловий будинок. За даними рятувальників, сталось часткове руйнування будівлі. З-під її завалів деблокували чоловіка і жінку.

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Атака на Київ — що відомо про жертв

Внаслідок ворожої атаки жертвами стали вісім людей. За даними Кличка, одна людина загинула у Голосіївському районі, а семеро — на Дарниці.

За даними ДСНС, п’ять осіб поранено. Зокрема, серед постраждалих — троє дітей.

Атака на Київ — фото

Нічний удар по Києву. / © ДСНС

Нічний удар по Києву. / © ДСНС

Нічний удар по Києву. / © ДСНС

Нічний удар по Києву. / © ДСНС

Нагадаємо, військо РФ цинічно вдарило балістикою по залізниці у Києві. Зокрема, російські ракети прицільно вдарили по залізничному депо. В «УЗ» наголошують, що через атаку виникли сильні руйнування. Окрім того, загинуло шість співробітників компанії.

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