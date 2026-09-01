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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
4547
Время на прочтение
2 мин

Кровавый ракетный удар по Киеву: количество жертв растет — последние данные, все подробности об атаке (обновлено)

Российские войска атаковали гражданские объекты в столице. Многие погибшие, а среди травмированных — дети.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на Киев 1 сентября.

Атака на Киев 1 сентября.

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Российские войска снова ударили по Киеву ночью против 1 сентября. Оккупанты атаковали несколько районов столицы. Число жертв растет.

Что известно о кровавой атаке на Киев, читайте в материале ТСН.ua.

В Киеве после полуночи воздушная тревога продолжалась с 02:10 — 03:21. Военные предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии россияне запустили по городу скоростные цели. Произошли мощные взрывы. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилищная застройка столицы.

Атака на Киев

В прессслужбе Киевской городской военной администрации сообщили, что РФ ударила по гражданской инфраструктуре. Последствия фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Святошинском и Соломенском районах.

В то же время, мэр Виталий Кличко уточнил, что по состоянию на 08:00 местах «прилетов» продолжают работать экстренные и городские службы.

По данным мэрии, в Голосеевском районе на нескольких локациях произошло падение обломков БПЛА и ракеты. В результате атаки произошло возгорание травы и пожар на нежилом объекте.

В Дарницком районе в результате попадания ракеты в нежилой объект возник пожар. Именно в этом районе больше всего — жертв — семь.

В Соломенском районе произошло падение беспилотника на территории нежилого объекта, а также частный жилой дом. По данным спасателей, произошло частичное разрушение здания. Из-под ее завалов деблокировали мужчину и женщину.

Атака на Киев — что известно о жертвах

В результате вражеской атаки жертвами стали восемь человек. По данным Кличко, один человек погиб в Голосеевском районе, а семеро — на Дарнице.

По данным ГСЧС, пять человек ранены. В частности, среди пострадавших — трое детей.

Атака на Киев - фото

Ночной удар по Киеву.

Ночной удар по Киеву.

Ночной удар по Киеву.

Ночной удар по Киеву.

Ночной удар по Киеву.

Ночной удар по Киеву.

Ночной удар по Киеву.

Ночной удар по Киеву.

Напомним, войско РФ цинично ударило баллистикой по железной дороге в Киеве. В частности, российские ракеты прицельно ударили по железнодорожному депо. В УЗ отмечают, что из-за атаки возникли сильные разрушения. Кроме того, погибли шесть сотрудников компании.

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