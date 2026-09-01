Атака на Киев 1 сентября.

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Российские войска снова ударили по Киеву ночью против 1 сентября. Оккупанты атаковали несколько районов столицы. Число жертв растет.

Что известно о кровавой атаке на Киев, читайте в материале ТСН.ua.

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В Киеве после полуночи воздушная тревога продолжалась с 02:10 — 03:21. Военные предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии россияне запустили по городу скоростные цели. Произошли мощные взрывы. Под удар попала гражданская инфраструктура и жилищная застройка столицы.

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Атака на Киев

В прессслужбе Киевской городской военной администрации сообщили, что РФ ударила по гражданской инфраструктуре. Последствия фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Святошинском и Соломенском районах.

В то же время, мэр Виталий Кличко уточнил, что по состоянию на 08:00 местах «прилетов» продолжают работать экстренные и городские службы.

По данным мэрии, в Голосеевском районе на нескольких локациях произошло падение обломков БПЛА и ракеты. В результате атаки произошло возгорание травы и пожар на нежилом объекте.

В Дарницком районе в результате попадания ракеты в нежилой объект возник пожар. Именно в этом районе больше всего — жертв — семь.



В Соломенском районе произошло падение беспилотника на территории нежилого объекта, а также частный жилой дом. По данным спасателей, произошло частичное разрушение здания. Из-под ее завалов деблокировали мужчину и женщину.

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Атака на Киев — что известно о жертвах

В результате вражеской атаки жертвами стали восемь человек. По данным Кличко, один человек погиб в Голосеевском районе, а семеро — на Дарнице.

По данным ГСЧС, пять человек ранены. В частности, среди пострадавших — трое детей.

Атака на Киев - фото

Ночной удар по Киеву.

Ночной удар по Киеву.

Ночной удар по Киеву.

Ночной удар по Киеву.

Напомним, войско РФ цинично ударило баллистикой по железной дороге в Киеве. В частности, российские ракеты прицельно ударили по железнодорожному депо. В УЗ отмечают, что из-за атаки возникли сильные разрушения. Кроме того, погибли шесть сотрудников компании.

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