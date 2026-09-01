Как защитить организм от дыма после взрывов: врач дал действенные советы

Дым в Киеве после попадания

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Последствия обстрелов часто сопровождаются пожарами, насыщающими воздух опасными соединениями. Уровень загрязнения зависит от направления ветра, погодных условий и характера горящих материалов.

Врач Киевского городского центра контроля и профилактики болезней МЗ Отто Стойка назвал способы защиты организма от дыма после взрывов. Об этом он рассказал в эфире День.LIVE.

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«Надо закрывать окна, по возможности сделать влажную уборку», — посоветовал он.

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Кроме изоляции помещения, специалист рекомендует по возможности изменить локацию и проводить больше времени у природных источников очистки воздуха, таких как водоемы, леса или городские фонтаны.

«Также угрозу в условиях загрязненной среды составляет курение, поскольку оно перегружает ослабленный организм», — подчеркнул врач.

Напомним, в Киеве и области в последнее время наблюдается ухудшение качества воздуха из-за почти непрерывных обстрелов и пожаров, возникающих после российских атак.

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