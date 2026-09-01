Выбитые окна, разбросанные вещи и сгоревшие авто: последствия ужасной атаки на Борисполь (фото)

Поврежденний дом в Борисполе после атаки в ночь на 1 сентября

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Российские беспилотники 1 сентября нанесли удар по Борисполю в Киевской области, повредив жилую пятиэтажку. Взрывная волна выбила окна, уничтожила балконы и вызвала масштабный пожар во дворе.

Об этом сообщил телеканал «Киев24».

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Из-за российской атаки ударными дронами на Борисполь в квартирах пятиэтажки выбило окна, повредило балконы и фасад. Во дворе остались обломки конструкций и личные вещи жильцов. Кроме того, огонь уничтожил автомобили.

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«Все эти оконные рамы, они буквально вместе с корнями вылетели. Видим, что эти балконы там остается весь мусор, все обломки, вещи людей, и они просто вынесены наружу. Все эти вещи, они попадали во двор и буквально отмечу, что здесь весь двор усеян как личными вещами людей, так и обломками, разным мусором», — рассказала корреспондентка с места удара.

Она отметила, что в результате атаки повреждения получил не только этот дом, но и расположенные рядом сооружения. В частности, в соседних домах повреждены балконы и выбиты окна. На месте остались обломки и поврежденные оконные рамы.

Также после атаки на месте вспыхнул пожар. В результате возгорания дотла выгорели по меньшей мере пять автомобилей. Еще несколько машин получили повреждения, в частности в них выбило окна.

Журналистка добавила, что жители домов вышли на улицу. На месте уже развернули палатку полиции, правоохранители помогают людям фиксировать последствия атаки.

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Поврежденный дом в Борисполе после атаки в ночь на 1 сентября

Напомним, в ночь на 1 сентября в результате массированной ракетной атаки РФ на Киев и область погибли семь человек, в том числе три в столице, где также зафиксированы пять пострадавших и возгорание в нежилом секторе Днепровского района. В Борисполе удар повредил пятиэтажный жилой дом, предприятие и автомобили на парковке, что повлекло гибель четырех человек и травмы еще восьми, включая ребенка.

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