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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Падение вражеского беспилотника в Киеве: Кличко сообщил первые подробности

В Святошинском районе Киева вражеский дрон упал на открытой территории вблизи пятиэтажного жилого дома, на место выехали экстренные службы.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Русский дрон

Русский дрон / © Минобороны Украины

Дополнено новыми материалами

В Святошинском районе Киева зафиксировано падение вражеского беспилотника на открытой местности рядом с пятиэтажным жилым домом.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

«В Святошинском районе, по предварительной информации, БпЛА упал на открытой территории, возле 5-этажного жилого дома», — написал он.

На место происшествия направляются все оперативные и экстренные службы города для выяснения обстоятельств и возможных последствий падения дрона.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Власти Киева призывают находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Напомним, в ВСУ раскрыли новую тактику РФ с применением реактивных дронов. Россия применяет психологический террор по образцу второй мировой войны, запуская реактивные дроны небольшими группами для создания непрерывной воздушной тревоги и истощения населения.

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