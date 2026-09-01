Падение вражеского беспилотника в Киеве: Кличко сообщил первые подробности

Русский дрон / © Минобороны Украины

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В Святошинском районе Киева зафиксировано падение вражеского беспилотника на открытой местности рядом с пятиэтажным жилым домом.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

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«В Святошинском районе, по предварительной информации, БпЛА упал на открытой территории, возле 5-этажного жилого дома», — написал он.

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На место происшествия направляются все оперативные и экстренные службы города для выяснения обстоятельств и возможных последствий падения дрона.

Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Власти Киева призывают находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Напомним, в ВСУ раскрыли новую тактику РФ с применением реактивных дронов. Россия применяет психологический террор по образцу второй мировой войны, запуская реактивные дроны небольшими группами для создания непрерывной воздушной тревоги и истощения населения.

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