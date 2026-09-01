- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1509
- Время на прочтение
- 1 мин
Падение вражеского беспилотника в Киеве: Кличко сообщил первые подробности
В Святошинском районе Киева вражеский дрон упал на открытой территории вблизи пятиэтажного жилого дома, на место выехали экстренные службы.
В Святошинском районе Киева зафиксировано падение вражеского беспилотника на открытой местности рядом с пятиэтажным жилым домом.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.
«В Святошинском районе, по предварительной информации, БпЛА упал на открытой территории, возле 5-этажного жилого дома», — написал он.
На место происшествия направляются все оперативные и экстренные службы города для выяснения обстоятельств и возможных последствий падения дрона.
Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
Власти Киева призывают находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.
Напомним, в ВСУ раскрыли новую тактику РФ с применением реактивных дронов. Россия применяет психологический террор по образцу второй мировой войны, запуская реактивные дроны небольшими группами для создания непрерывной воздушной тревоги и истощения населения.