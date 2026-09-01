В Киеве пылает многоэтажка: что известно на этот момент

Пожар / © Фото из открытых источников

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В Подольском районе Киева загорелся пожар в многоэтажном жилом доме, есть пострадавшие.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram.

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«В Подольском районе возгорание в 16-этажном доме на уровне 14-15 этажей», — написал мэр.

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Все экстренные и оперативные службы города срочно направляются на место происшествия для ликвидации пожара. Информация о причинах возгорания, возможных разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется.

Обновлено: Три человека пострадали в многоэтажном доме в Подольском районе, где произошло возгорание в результате атаки вражеских БпЛА на столицу, сообщил Кличко.

«Всего с начала суток в Киеве восемь пострадавших. Погибли восемь человек. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал он.

Ранее Кличко сообщил, что в Святошинском районе Киева вражеский дрон упал на открытой территории вблизи пятиэтажного жилого дома, на место выехали экстренные службы. Однако в КНВА позже отметили, что информация о падении обломков, к счастью, не подтвердилась.

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