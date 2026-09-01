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- Київ
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У Києві палає багатоповерхівка на Подолі: що відомо на цей момент
У Подільському районі столиці сталося загоряння на 14 та 15 поверхах 16-поверхового житлового будинку, на місце події виїхали екстрені служби.
У Подільському районі Києва спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку.
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.
«У Подільському районі загоряння в 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверхів», — написав мер.
Усі екстрені та оперативні служби міста терміново прямують на місце події для ліквідації пожежі. Інформація щодо причин займання, можливих руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.
Раніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва ворожий дрон впав на відкритій території поблизу п’ятиповерхового житлового будинку, на місце виїхали екстрені служби. Однак у КМВА пізніше зазначили, що інформація щодо падіння уламків, на щастя, не підтвердилася.