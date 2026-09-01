ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
309
Час на прочитання
1 хв

У Києві палає багатоповерхівка на Подолі: що відомо на цей момент

У Подільському районі столиці сталося загоряння на 14 та 15 поверхах 16-поверхового житлового будинку, на місце події виїхали екстрені служби.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пожежа

Пожежа / © Фото з відкритих джерел

У Подільському районі Києва спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Telegram.

«У Подільському районі загоряння в 16-поверховому будинку на рівні 14-15 поверхів», — написав мер.

Усі екстрені та оперативні служби міста терміново прямують на місце події для ліквідації пожежі. Інформація щодо причин займання, можливих руйнувань та постраждалих наразі уточнюється.

Раніше Кличко повідомив, що у Святошинському районі Києва ворожий дрон впав на відкритій території поблизу п’ятиповерхового житлового будинку, на місце виїхали екстрені служби. Однак у КМВА пізніше зазначили, що інформація щодо падіння уламків, на щастя, не підтвердилася.

Новина доповнюється

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie