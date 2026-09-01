Як захистити організм від диму після вибухів: лікар дав дієві поради

Дим у Києві після влучання / © instagram.com/libkos

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Наслідки обстрілів часто супроводжуються пожежами, які насичують повітря небезпечними сполуками. Рівень забруднення залежить від напрямку вітру, погодних умов та характеру матеріалів, що горять.

Лікар Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Отто Стойка назвав способи захисту організму від диму після вибухів. Про це він розповів в ефірі День.LIVE.

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«Треба зачиняти вікна, по можливості зробити вологе прибирання», — порадив він.

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Окрім ізоляції приміщення, фахівець рекомендує за можливості змінити локацію та проводити більше часу біля природних джерел очищення повітря, таких як водойми, ліси чи міські фонтани.

«Також загрозу в умовах забрудненого середовища становить куріння, оскільки воно перевантажує ослаблений організм», — наголосив лікар.

Нагадаємо, у Києві та області останнім часом спостерігається погіршення якості повітря через майже безпереррвеі обстріли та пожежі, що виникають після російських атак.

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