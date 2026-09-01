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- Киев
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Власти обратились к жителям Киевщины после ночной атаки РФ: о чем предупреждают
Временное ухудшение качества атмосферного воздуха наблюдается в населённых пунктах Киевщины.
Из-за ночных ударов войск РФ, повлекших пожар, в Киевской области ухудшилось качество воздуха. Повышенный уровень загрязнения фиксируют в Броварах, Вышгороде и Иванкове.
Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
Результаты круглосуточного мониторинга показали, что основным загрязнителем воздуха является мелкодисперсная пыль, концентрация которой остается умеренной. Такой уровень загрязнения может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражению.
Специалисты советуют к улучшению ситуации:
держать окна закрытыми;
по возможности ограничить продолжительное пребывание на открытом воздухе;
пить достаточно воды;
при наличии воздухоочистителя использовать его на максимальной мощности.
В то же время, в других населенных пунктах, где происходит мониторинг состояния атмосферного воздуха, превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ не зафиксировано.
Напомним, в Киевской области кафиры ударили по городу Борисполь, повредив пятиэтажку. Взрывная волна выбила окна, уничтожила балконы и вызвала масштабный пожар во дворе. Кроме того, «прилеты» произошли по объектам инфраструктуры. В городе четыре жертвы атаки.
Кроме того, российская армия снова нанесла ракетный удар по Киеву. Россияне атаковали крылатыми и баллистическими целями гражданскую инфраструктуру столицы. Погибли восемь человек. Последствия фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Святошинском и Соломенском районах.