Власти обратились к жителям Киевщины после ночной атаки РФ: о чем предупреждают

Дым после взрывов. / © Associated Press

Реклама

Из-за ночных ударов войск РФ, повлекших пожар, в Киевской области ухудшилось качество воздуха. Повышенный уровень загрязнения фиксируют в Броварах, Вышгороде и Иванкове.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Реклама

Результаты круглосуточного мониторинга показали, что основным загрязнителем воздуха является мелкодисперсная пыль, концентрация которой остается умеренной. Такой уровень загрязнения может вызвать незначительный дискомфорт при дыхании у людей, чувствительных к раздражению.

Реклама

Специалисты советуют к улучшению ситуации:

держать окна закрытыми;

по возможности ограничить продолжительное пребывание на открытом воздухе;

пить достаточно воды;

при наличии воздухоочистителя использовать его на максимальной мощности.

В то же время, в других населенных пунктах, где происходит мониторинг состояния атмосферного воздуха, превышений показателей допустимого содержания химических и биологических веществ не зафиксировано.

Напомним, в Киевской области кафиры ударили по городу Борисполь, повредив пятиэтажку. Взрывная волна выбила окна, уничтожила балконы и вызвала масштабный пожар во дворе. Кроме того, «прилеты» произошли по объектам инфраструктуры. В городе четыре жертвы атаки.

Кроме того, российская армия снова нанесла ракетный удар по Киеву. Россияне атаковали крылатыми и баллистическими целями гражданскую инфраструктуру столицы. Погибли восемь человек. Последствия фиксируют в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Святошинском и Соломенском районах.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров