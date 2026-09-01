Нічний жах у Борисполі: житель розповів про вибух, розтрощені квартири і поранених сусідів

Пошкоджена п’ятиповерхівка після атаки на Бориспіль та її мешканець Олександр / © Суспільне

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Мешканець пошкодженого російського атакою будинку в Борисполі на Київщині Олександр поділився пережитим під час удару у ніч проти 1 вересня. Чоловік розповів про руйнування та поранених сусідів.

Про це повідомляє «Суспільне».

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Олександр показав наслідки обстрілу, стоячи біля пошкодженої п’ятиповерхівки. Чоловік продемонстрував, яких руйнувань зазнала будівля.

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«Вирва така два метри, бачите, і пів стіни зруйновано, воно просто порозносило все. Вхідна група оця впала повністю, балкон знесло, плита цього балкона, перекриття увігнулося прямо всередину від вибуху. Наскрізь просто вікна повилітали», — розповів мешканець будинку.

У момент обстрілу чоловік перебував у своїй квартирі. Після удару на стінах і стелі оселі з’явилися тріщини. Постраждали сусіди Олександра, які живуть на першому поверсі.

«Так, всі були (вдома — ред.). З першого поверху там постраждали наші сусіди, але ніби все благо. А так багато осколкових цих поранень», — додав чоловік.

Нагадаємо, 1 вересня російські дрони атакували Бориспіль, пошкодивши житлову п’ятиповерхівку та сусідні будівлі. Вибухова хвиля вибила вікна, знищила балкони й пошкодила фасад, а на подвір’ї розкидало уламки та особисті речі мешканців. Через займання вщент вигоріли щонайменше п’ять автомобілів, ще кілька машин зазнали пошкоджень. За останніми даними, в Борисполі загинуло четверо людей.

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