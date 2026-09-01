Схватили с самоката и затолкали в автобус ТЦК, хотя у мужчины было бронирование — полиция отреагировала (видео)

Полиция Киева отреагировала на видео с некорректным поведением правоохранителя / © скрин с видео

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В Киеве проводятся служебные расследования по поведению полицейского во время мер оповещения в Подольском районе столицы. Причиной стало видео из соцсетей, на котором страж порядка некорректно и пренебрежительно общается с гражданином и заталкивает его в микроавтобус ТЦК, несмотря на слова мужчины о наличии у него бронирования.

Об этом сообщила полиция Киева.

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Правоохранители отметили, что видеозапись была обнаружена во время мониторинга социальных сетей. После этого было установлено, что инцидент произошел несколько дней назад в Подольском районе.

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По факту случившегося руководство столичной полиции назначило служебное расследование. Оно должно установить все обстоятельства инцидента и дать оценку действиям работника.

В полиции подчеркнули, что некорректное или неуважительное отношение к гражданам недопустимо.

«Любые проявления некорректного или неуважительного поведения работников недопустимы и не соответствуют принципам профессиональной деятельности полицейского», — заявили в полиции Киева.

В то же время, информации о конкретном дисциплинарном наказании полицейского или его руководителей пока нет. Решения об ответственности могут быть приняты по результатам служебного расследования.

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Дата публикации 20:01, 01.09.26 Количество просмотров 38 Скандал в Подольском ТЦК: полиция начала расследование из-за поведения подчиненного

Напомним, ранее стало известно, что полицейские наехали на мужчину , легшего под колеса их авто. В Днепропетровской области произошла эта авария с участием полицейской машины — во время конфликта с горожанами правоохранители сбили местного жителя.

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