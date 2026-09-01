Атака РФ на Київ: запарковані авто завадили ДСНС вчасно почати порятунок (відео)

У Києві техніка ДСНС не могла швидко дістатися будинку через припарковані авто / © Управління ДСНС Києва

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Під час ліквідації наслідків російської атаки в Києві 1 вересня спецавтомобілі ДСНС застрягли через припарковані у дворі машини. Вогнеборці втратили коштовні хвилини, які рятують життя.

Про це повідомила ДСНС Києва.

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«Вкотре ситуація із запаркованістю прибудинкових територій створює загрозу безпеці людей, які чекають на допомогу після російських атак», — зазначили надзвичайники.

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Під час ліквідації наслідків російського удару по багатоповерхівці в Подільському районі Києва рятувальники зіткнулися з проблемою проїзду до місця робіт. Оперативно-рятувальна техніка не могла швидко дістатися будинку через автомобілі, припарковані поруч.

Через це у момент, коли кожна секунда має значення для порятунку людей та ліквідації пожежі, надзвичайні служби втрачають коштовний час, що в критичній ситуації може мати серйозні наслідки.

Рятувальники вкотре звернулися до водіїв та балансоутримувачів будинків із закликом не перекривати шляхи для проїзду оперативної техніки.

«Комфорт не може створюватися коштом безпеки!» — наголосили в ДСНС.

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Дата публікації 16:14, 01.09.26 Кількість переглядів 8 У Києві припарковані авто завадили рятувальникам гасити пожежу після обстрілу

Нагадаємо, 1 вересня у Подільському районі Києва через атаку ворожих БпЛА спалахнула пожежа на 14-15 поверхах 16-поверхового будинку, внаслідок чого постраждали троє людей. Загалом від початку доби у столиці налічується вісім постраждалих і вісім загиблих внаслідок російських ударів.

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